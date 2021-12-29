https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-hazar-denizindeki-kirlilikle-mucadele-icin-4-milyon-dolar-kaynak-ayiracak-1052206874.html

Rusya, Hazar Denizi'ndeki kirlilikle mücadele için 4 milyon dolar kaynak ayıracak

Rusya, Hazar Denizi'ndeki kirlilikle mücadele için 4 milyon dolar kaynak ayıracak

Rusya hükümeti, BM'nin Hazar Denizi'ndeki plastik kirliliğiyle mücadele amacıyla başlattığı program için 4 milyon dolar kaynak ayrılmasını öngören talimat... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T00:46+0300

2021-12-29T00:46+0300

2021-12-29T00:46+0300

dünya

rusya

hazar denizi

birleşmiş milletler (bm)

talimat

hükümet

plastik kirlilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050619570_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_78d4e51e5f98f8654707683911e4478a.jpg

Rusya'da hükümet, Birleşmiş Milletler'in (BM) Hazar Denizi'ndeki plastik kirliliğiyle mücadele programına kaynak ayırma kararı aldı.Yayınlanan talimatta, "2021-2024'te federal bütçe harcamalarından Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre Programı'nın 'Hazar Denizi'ndeki deniz çöpü ve plastik sorunuyla mücadeleye yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirmeye yardım' başlıklı ortak projesinin uygulanmasıyla ilgili maliyetleri finanse etmek üzere BM Kalkınma Programı bütçesine yaklaşık 4 milyon 39 bin 200 dolar katkı yapılacak" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da karar hakkında ilgili BM organlarının bilgilendirilmesi ve harcamalar için fon tahsis edilmesi talimatı verildi.Daha önce Rus hükümeti, ülkenin belirli bölgelerinde sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yapılmasına ilişkin federal yasa taslağını onayladı ve belgenin belirlenen prosedür çerçevesinde parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulmasına karar vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211117/iklim-degisikliginden-kim-sorumlu-1050890293.html

rusya

hazar denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, hazar denizi, birleşmiş milletler (bm), talimat, hükümet, plastik kirlilik