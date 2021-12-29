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https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-hazar-denizindeki-kirlilikle-mucadele-icin-4-milyon-dolar-kaynak-ayiracak-1052206874.html
Rusya, Hazar Denizi'ndeki kirlilikle mücadele için 4 milyon dolar kaynak ayıracak
Rusya, Hazar Denizi'ndeki kirlilikle mücadele için 4 milyon dolar kaynak ayıracak
Rusya hükümeti, BM'nin Hazar Denizi'ndeki plastik kirliliğiyle mücadele amacıyla başlattığı program için 4 milyon dolar kaynak ayrılmasını öngören talimat... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T00:46+0300
2021-12-29T00:46+0300
dünya
rusya
hazar denizi
birleşmiş milletler (bm)
talimat
hükümet
plastik kirlilik
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Rusya'da hükümet, Birleşmiş Milletler'in (BM) Hazar Denizi'ndeki plastik kirliliğiyle mücadele programına kaynak ayırma kararı aldı.Yayınlanan talimatta, "2021-2024'te federal bütçe harcamalarından Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre Programı'nın 'Hazar Denizi'ndeki deniz çöpü ve plastik sorunuyla mücadeleye yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirmeye yardım' başlıklı ortak projesinin uygulanmasıyla ilgili maliyetleri finanse etmek üzere BM Kalkınma Programı bütçesine yaklaşık 4 milyon 39 bin 200 dolar katkı yapılacak" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da karar hakkında ilgili BM organlarının bilgilendirilmesi ve harcamalar için fon tahsis edilmesi talimatı verildi.Daha önce Rus hükümeti, ülkenin belirli bölgelerinde sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yapılmasına ilişkin federal yasa taslağını onayladı ve belgenin belirlenen prosedür çerçevesinde parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulmasına karar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211117/iklim-degisikliginden-kim-sorumlu-1050890293.html
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rusya, hazar denizi, birleşmiş milletler (bm), talimat, hükümet, plastik kirlilik

Rusya, Hazar Denizi'ndeki kirlilikle mücadele için 4 milyon dolar kaynak ayıracak

00:46 29.12.2021
© Seaphotoart/AlamyDeniz, okyanus, eldiven, medikal atık, plastik
Deniz, okyanus, eldiven, medikal atık, plastik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Seaphotoart/Alamy
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Rusya hükümeti, BM'nin Hazar Denizi'ndeki plastik kirliliğiyle mücadele amacıyla başlattığı program için 4 milyon dolar kaynak ayrılmasını öngören talimat yayınladı.
Rusya'da hükümet, Birleşmiş Milletler'in (BM) Hazar Denizi'ndeki plastik kirliliğiyle mücadele programına kaynak ayırma kararı aldı.
Yayınlanan talimatta, "2021-2024'te federal bütçe harcamalarından Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre Programı'nın 'Hazar Denizi'ndeki deniz çöpü ve plastik sorunuyla mücadeleye yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirmeye yardım' başlıklı ortak projesinin uygulanmasıyla ilgili maliyetleri finanse etmek üzere BM Kalkınma Programı bütçesine yaklaşık 4 milyon 39 bin 200 dolar katkı yapılacak" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da karar hakkında ilgili BM organlarının bilgilendirilmesi ve harcamalar için fon tahsis edilmesi talimatı verildi.
Daha önce Rus hükümeti, ülkenin belirli bölgelerinde sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yapılmasına ilişkin federal yasa taslağını onayladı ve belgenin belirlenen prosedür çerçevesinde parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulmasına karar vermişti.
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