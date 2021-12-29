https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-kuzey-akim-2ye-sekte-vurulamayacak-boru-hatti-nihayetinde-faaliyete-gececek-1052216270.html
Rusya: Kuzey Akım 2'ye sekte vurulamayacak, boru hattı nihayetinde faaliyete geçecek
Rusya: Kuzey Akım 2'ye sekte vurulamayacak, boru hattı nihayetinde faaliyete geçecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin nihayetinde gerekli onayı alıp faaliyete geçeceğini düşündüklerini... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T12:02+0300
2021-12-29T12:02+0300
2021-12-29T12:04+0300
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aleksandr novak
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Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin inşaatı eylül ayında tamamlandı, fakat Berlin ve Brüksel’deki ilgili makamlardan onay gelmediği için boru hattı hala atıl durumda.RBK’ya verdiği demeci sırasında Kuzey Akım 2 projesinin onaylanmaması durumuna karşı bir ‘B planı’na sahip olup olmadıkları sorulan Novak, “Böyle bir seçeneği göz önüne almıyoruz ve sertifikalandırma için belirlenen süreler çerçevesinde boru hattının kullanıma geçirileceğine inanıyoruz” dedi.Boru hattının tüm yasal gerekliliklere uygun biçimde inşa edildiğini kaydeden Novak, projeye sekte vurulmasının mümkün olmadığını düşündüklerini ifade etti.Ukraynalı Naftogaz’ın boru hattının Avrupa’nın enerji politikasına aykırı olduğunu ileri sürmesine rağmen Novak, her türlü altyapının inşaatının uzun vadede Avrupa’nın yararına olacağını, zira enerji sevkiyatı açısından alternatif oluşturduğunu söyledi.“Bu sanki yeni bir otoyol gibi. A noktasından B noktasına giden birkaç seçenek varsa bu, tüketici, sürücü için daha uygun ve faydalı bir durumdur” diyen Novak, Avrupalı tüketicinin boru hattının hayata geçirilmesiyle ilgilendiğini ekledi.Novak, “Her zaman bu projenin siyasi değil ekonomik bir proje olduğunu söyledik” dedi ve projenin 2022’nin ilk yarısında onaylanmasının beklendiğini aktardı.Proje için yeni gereksinimlerin öne sürülmemesini umduklarını belirten Novak, Rusya’nın uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde Avrupa’ya gaz sevkiyatını artırmaya hazır olduğunu da vurguladı. Nitekim Avrupa’da artan talep ve sevkiyat sıkıntısı nedeniyle gaz fiyatları ciddi oranda arttı.Batı'nın, NATO ile yakınlaşmasını önlemek için Ukrayna’ya saldırabileceğini iddia ettiği Rusya ile ilişkilerindeki gerginlik artarken, proje de giderek daha da siyasallaştırılıyor. Oysa Rusya, iddia edildiği gibi planları olmadığını tekrar tekrar dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-kuzey-akim-2nin-onay-surecinin-uzamasi-rusyaya-degil-avrupaya-da-zarar-veriyor-1052208013.html
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Rusya: Kuzey Akım 2'ye sekte vurulamayacak, boru hattı nihayetinde faaliyete geçecek
12:02 29.12.2021 (güncellendi: 12:04 29.12.2021)
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin nihayetinde gerekli onayı alıp faaliyete geçeceğini düşündüklerini, projeye sekte vurulamayacağını söyledi.
Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin inşaatı eylül ayında tamamlandı, fakat Berlin ve Brüksel’deki ilgili makamlardan onay gelmediği için boru hattı hala atıl durumda.
RBK’ya verdiği demeci sırasında Kuzey Akım 2 projesinin onaylanmaması durumuna karşı bir ‘B planı’na sahip olup olmadıkları sorulan Novak, “Böyle bir seçeneği göz önüne almıyoruz ve sertifikalandırma için belirlenen süreler çerçevesinde boru hattının kullanıma geçirileceğine inanıyoruz” dedi.
Boru hattının tüm yasal gerekliliklere uygun biçimde inşa edildiğini kaydeden Novak, projeye sekte vurulmasının mümkün olmadığını düşündüklerini ifade etti.
Ukraynalı Naftogaz’ın boru hattının Avrupa’nın enerji politikasına aykırı olduğunu ileri sürmesine rağmen Novak, her türlü altyapının inşaatının uzun vadede Avrupa’nın yararına olacağını, zira enerji sevkiyatı açısından alternatif oluşturduğunu söyledi.
“Bu sanki yeni bir otoyol gibi. A noktasından B noktasına giden birkaç seçenek varsa bu, tüketici, sürücü için daha uygun ve faydalı bir durumdur” diyen Novak, Avrupalı tüketicinin boru hattının hayata geçirilmesiyle ilgilendiğini ekledi.
Novak, “Her zaman bu projenin siyasi değil ekonomik bir proje olduğunu söyledik” dedi ve projenin 2022’nin ilk yarısında onaylanmasının beklendiğini aktardı.
Proje için yeni gereksinimlerin öne sürülmemesini umduklarını belirten Novak, Rusya’nın uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde Avrupa’ya gaz sevkiyatını artırmaya hazır olduğunu da vurguladı. Nitekim Avrupa’da artan talep ve sevkiyat sıkıntısı nedeniyle gaz fiyatları ciddi oranda arttı.
Batı'nın, NATO ile yakınlaşmasını önlemek için Ukrayna’ya saldırabileceğini iddia ettiği Rusya ile ilişkilerindeki gerginlik artarken, proje de giderek daha da siyasallaştırılıyor. Oysa Rusya, iddia edildiği gibi planları olmadığını tekrar tekrar dile getirdi.