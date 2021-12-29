Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-saglik-bakani-muraskodan-ilk-kovid-ders-kitabinin-cevirisi-icin-rossiya-segodnyaya-tesekkur-1052205962.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabını Rusçaya çeviren Rossiya Segodnya Uluslararası Haber... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T00:02+0300
2021-12-29T00:02+0300
koronavirüs
rossiya segodnya
çince
mihail muraşko
çeviri
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1043081582_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_4f2d77d0328ff1b3ddb6da845214643a.jpg
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya-Çin Dostluk Barış ve Kalkınma Komitesi'nin 13. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabının Rusça çevirisi için ajansa teşekkür ettiğini anlattı.Çin'in tam da mücadelenin ortasında olduğu ve belirli bir deneyim kazandığı 2020 baharında Rossiya Segodnya’nın koronavirüs içerikli ders kitabını çevirme imkanı bulduğunu hatırlatan Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:“Oysa (koronavirüs) Rusya'da ve Avrupa'da bilinmeyen bir canavardı. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk akademik kliniği, Prof. Tingbo Liang’ın yazdığı bir ders kitabı yayınlamıştı ve biz ajansın Çince departmanında aceleyle, birkaç koldan bu kitabın çevirisini yaptık ve Rusya Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. Bakan (Mihail) Muraşko, böyle bir deneyim paylaşımı için bize teşekkür etti.”Tüm bunların Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) katkılarıyla ve Birinci Seçenov Üniversitesi'nin bilimsel editörlüğü ile yapıldığına dikkat çeken Kiselev, “Bu özverili yardımlar için çok teşekkür ederim, herhangi bir ücret söz konusu olmadı, arkadaş olarak, kardeş olarak yaptık ve bu unutulmaz bir şeydi. Bu projeyi, Rusya'da herhangi bir literatürün ve deneyimin olmadığı zaman, iki hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1043081582_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8074ec16b49fcb9bb967d203ba460f0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rossiya segodnya, çince, mihail muraşko, çeviri, koronavirüs

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür

00:02 29.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Fotoğraf bankasına girMihail Muraşko
Mihail Muraşko - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabını Rusçaya çeviren Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’na teşekkür ettiği bildirildi.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya-Çin Dostluk Barış ve Kalkınma Komitesi'nin 13. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabının Rusça çevirisi için ajansa teşekkür ettiğini anlattı.
Çin'in tam da mücadelenin ortasında olduğu ve belirli bir deneyim kazandığı 2020 baharında Rossiya Segodnya’nın koronavirüs içerikli ders kitabını çevirme imkanı bulduğunu hatırlatan Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Oysa (koronavirüs) Rusya'da ve Avrupa'da bilinmeyen bir canavardı. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk akademik kliniği, Prof. Tingbo Liang’ın yazdığı bir ders kitabı yayınlamıştı ve biz ajansın Çince departmanında aceleyle, birkaç koldan bu kitabın çevirisini yaptık ve Rusya Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. Bakan (Mihail) Muraşko, böyle bir deneyim paylaşımı için bize teşekkür etti.”
Tüm bunların Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) katkılarıyla ve Birinci Seçenov Üniversitesi'nin bilimsel editörlüğü ile yapıldığına dikkat çeken Kiselev, “Bu özverili yardımlar için çok teşekkür ederim, herhangi bir ücret söz konusu olmadı, arkadaş olarak, kardeş olarak yaptık ve bu unutulmaz bir şeydi. Bu projeyi, Rusya'da herhangi bir literatürün ve deneyimin olmadığı zaman, iki hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:10İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek
00:05Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti
00:02Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür
DünÇekya'da hapishanede 5 gardiyan ve 2 gardiyan amiri, bir kadın mahkuma işkenceden tutuklandı
DünFransa’da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
DünABD Dışişleri: Rusya ile müzakereler her iki tarafın endişelerini içerecek
DünZonguldak'ta hasta yakını 2 doktoru darp etti: 'Ameliyata neden erken alınmadı'
DünMustafa Denizli: Hayatımdaki mücadele hiçbir dönemde korkaklar ve fareler sınıfında olmadı
DünKılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun
DünRus ‘satranç kraliçesi’ Kostenyuk, hızlı satrançta dünya şampiyonu oldu
DünOmicron, Hollanda'da baskın varyant haline geldi
DünBakan Yanık: Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz yardımı yapacağız
DünShell'in Güney Afrika kıyılarındaki sismik araştırmaları mahkeme kararıyla durduruldu
DünBebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar
DünKütahya’da sahte jandarma gerçek jandarmalara yakalandı
DünRusya: İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi
DünTrabzonspor, kupada son 16 turuna yükseldi
DünSırtına saplanan testere ile hastaneye gitti: Operasyona itfaiye de katıldı
DünABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü
DünUkraynalı büyükelçi: ABD'den kullanmadığı silahları almak için çalışma yürütüyoruz