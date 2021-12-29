https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-saglik-bakani-muraskodan-ilk-kovid-ders-kitabinin-cevirisi-icin-rossiya-segodnyaya-tesekkur-1052205962.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabını Rusçaya çeviren Rossiya Segodnya Uluslararası Haber... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T00:02+0300

2021-12-29T00:02+0300

2021-12-29T00:02+0300

koronavirüs

rossiya segodnya

çince

mihail muraşko

çeviri

koronavirüs

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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya-Çin Dostluk Barış ve Kalkınma Komitesi'nin 13. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabının Rusça çevirisi için ajansa teşekkür ettiğini anlattı.Çin'in tam da mücadelenin ortasında olduğu ve belirli bir deneyim kazandığı 2020 baharında Rossiya Segodnya’nın koronavirüs içerikli ders kitabını çevirme imkanı bulduğunu hatırlatan Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:“Oysa (koronavirüs) Rusya'da ve Avrupa'da bilinmeyen bir canavardı. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk akademik kliniği, Prof. Tingbo Liang’ın yazdığı bir ders kitabı yayınlamıştı ve biz ajansın Çince departmanında aceleyle, birkaç koldan bu kitabın çevirisini yaptık ve Rusya Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. Bakan (Mihail) Muraşko, böyle bir deneyim paylaşımı için bize teşekkür etti.”Tüm bunların Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) katkılarıyla ve Birinci Seçenov Üniversitesi'nin bilimsel editörlüğü ile yapıldığına dikkat çeken Kiselev, “Bu özverili yardımlar için çok teşekkür ederim, herhangi bir ücret söz konusu olmadı, arkadaş olarak, kardeş olarak yaptık ve bu unutulmaz bir şeydi. Bu projeyi, Rusya'da herhangi bir literatürün ve deneyimin olmadığı zaman, iki hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rossiya segodnya, çince, mihail muraşko, çeviri, koronavirüs