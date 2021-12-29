https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-saglik-bakani-muraskodan-ilk-kovid-ders-kitabinin-cevirisi-icin-rossiya-segodnyaya-tesekkur-1052205962.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabını Rusçaya çeviren Rossiya Segodnya Uluslararası Haber... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T00:02+0300
2021-12-29T00:02+0300
2021-12-29T00:02+0300
koronavirüs
rossiya segodnya
çince
mihail muraşko
çeviri
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1043081582_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_4f2d77d0328ff1b3ddb6da845214643a.jpg
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya-Çin Dostluk Barış ve Kalkınma Komitesi'nin 13. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabının Rusça çevirisi için ajansa teşekkür ettiğini anlattı.Çin'in tam da mücadelenin ortasında olduğu ve belirli bir deneyim kazandığı 2020 baharında Rossiya Segodnya’nın koronavirüs içerikli ders kitabını çevirme imkanı bulduğunu hatırlatan Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:“Oysa (koronavirüs) Rusya'da ve Avrupa'da bilinmeyen bir canavardı. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk akademik kliniği, Prof. Tingbo Liang’ın yazdığı bir ders kitabı yayınlamıştı ve biz ajansın Çince departmanında aceleyle, birkaç koldan bu kitabın çevirisini yaptık ve Rusya Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. Bakan (Mihail) Muraşko, böyle bir deneyim paylaşımı için bize teşekkür etti.”Tüm bunların Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) katkılarıyla ve Birinci Seçenov Üniversitesi'nin bilimsel editörlüğü ile yapıldığına dikkat çeken Kiselev, “Bu özverili yardımlar için çok teşekkür ederim, herhangi bir ücret söz konusu olmadı, arkadaş olarak, kardeş olarak yaptık ve bu unutulmaz bir şeydi. Bu projeyi, Rusya'da herhangi bir literatürün ve deneyimin olmadığı zaman, iki hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1043081582_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8074ec16b49fcb9bb967d203ba460f0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rossiya segodnya, çince, mihail muraşko, çeviri, koronavirüs
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabını Rusçaya çeviren Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’na teşekkür ettiği bildirildi.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya-Çin Dostluk Barış ve Kalkınma Komitesi'nin 13. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun, 2020’nin baharında Çince hazırlanan koronavirüs içerikli ilk ders kitabının Rusça çevirisi için ajansa teşekkür ettiğini anlattı.
Çin'in tam da mücadelenin ortasında olduğu ve belirli bir deneyim kazandığı 2020 baharında Rossiya Segodnya’nın koronavirüs içerikli ders kitabını çevirme imkanı bulduğunu hatırlatan Kiselev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Oysa (koronavirüs) Rusya'da ve Avrupa'da bilinmeyen bir canavardı. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk akademik kliniği, Prof. Tingbo Liang’ın yazdığı bir ders kitabı yayınlamıştı ve biz ajansın Çince departmanında aceleyle, birkaç koldan bu kitabın çevirisini yaptık ve Rusya Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. Bakan (Mihail) Muraşko, böyle bir deneyim paylaşımı için bize teşekkür etti.”
Tüm bunların Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) katkılarıyla ve Birinci Seçenov Üniversitesi'nin bilimsel editörlüğü ile yapıldığına dikkat çeken Kiselev, “Bu özverili yardımlar için çok teşekkür ederim, herhangi bir ücret söz konusu olmadı, arkadaş olarak, kardeş olarak yaptık ve bu unutulmaz bir şeydi. Bu projeyi, Rusya'da herhangi bir literatürün ve deneyimin olmadığı zaman, iki hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.