https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-savunma-bakani-vladimirli-bir-cocugun-askeri-helikopterle-ucma-hayalini-gerceklestirdi-1052208292.html
Rusya Savunma Bakanı, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanı, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T02:39+0300
2021-12-29T02:39+0300
2021-12-29T02:39+0300
dünya
rusya
sergey şoygu
helikopter
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Rusya’nın Vladimir Bölgesi’ne bağlı Gorohovtsa kentinde düzenlenen ‘Dilek Ağacı’ etkinliğine katılan Şoygu, Kirill Uşakov adlı çocuğun ağaca astığı “Askeri havaalanını ziyaret etmek ve helikopterle uçmak” dileğinin yer aldığı notu görünce, çocuğun dileğinin yerine getirilmesi talimatı verdi.Bunun üzerine, Batı Askeri Bölgesi pilotları, Kirill ve 6 yaşındaki kardeşi Alisa’yı Vladimir'deki ‘Semyazino’ askeri havaalanına davet ederek, helikopterle uçma hayallerini gerçekleştirdi.Daha sonra, Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Korgeneral Mihail Mizintsev, video konferans yoluyla görüştüğü Şoygu’ya Kirill’in izlenimlerini paylaşmak istediğini söyledi.Kirill, helikopterle uçtuğunu, savaş uçaklarını izlediğini, uçuş kantininde lezzetli yemekler yediğini ve askerlerden hediyeler aldığını belirtti.Helikoptere tekrar binmek istediğini söyleyen Kirill’e, bir dahaki sefere aile fertlerinin tümünü yanına almasını teklif eden Şoygu, isteğinin yerine getirileceği sözünü vererek, “İyi uçuşlar, sağlıklı mutlu yıllar!, her şey gönlünüzce olsun!” dileklerinde bulundu.
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rusya, sergey şoygu, helikopter
Rusya Savunma Bakanı, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi.
Rusya’nın Vladimir Bölgesi’ne bağlı Gorohovtsa kentinde düzenlenen ‘Dilek Ağacı’ etkinliğine katılan Şoygu, Kirill Uşakov adlı çocuğun ağaca astığı “Askeri havaalanını ziyaret etmek ve helikopterle uçmak” dileğinin yer aldığı notu görünce, çocuğun dileğinin yerine getirilmesi talimatı verdi.
Bunun üzerine, Batı Askeri Bölgesi pilotları, Kirill ve 6 yaşındaki kardeşi Alisa’yı Vladimir'deki ‘Semyazino’ askeri havaalanına davet ederek, helikopterle uçma hayallerini gerçekleştirdi.
Daha sonra, Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Korgeneral Mihail Mizintsev, video konferans yoluyla görüştüğü Şoygu’ya Kirill’in izlenimlerini paylaşmak istediğini söyledi.
Kirill, helikopterle uçtuğunu, savaş uçaklarını izlediğini, uçuş kantininde lezzetli yemekler yediğini ve askerlerden hediyeler aldığını belirtti.
Helikoptere tekrar binmek istediğini söyleyen Kirill’e, bir dahaki sefere aile fertlerinin tümünü yanına almasını teklif eden Şoygu, isteğinin yerine getirileceği sözünü vererek, “İyi uçuşlar, sağlıklı mutlu yıllar!, her şey gönlünüzce olsun!” dileklerinde bulundu.