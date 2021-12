https://tr.sputniknews.com/20211229/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-turizm-sezonu-basarili-gecti-ama-sektorde-bazi-puruzler-var--1052231272.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Turizm sezonu başarılı geçti ama sektörde bazı pürüzler var

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Turizm sezonu başarılı geçti ama sektörde bazı pürüzler var

29.12.2021

Sputnik’in de aralarında olduğu Rus basın kuruluşlarına röportaj veren Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov bu yıl Türkiye’de turizm sektöründe elde edilen neticeler ve Rus turistlerin karşılaştığı sorunları anlattı. 2021 turist sezonunun nasıl geçtiği ve Türkiye’ye kaç turistin geldiği sorusunu yanıtlayan Yerhov, sezonun oldukça başarılı olarak değerlendirilebileceğini, istatistiklerin de bunu gösterdiğini söyledi: "İstatistikler belki de henüz tamamlanmamış olabilir, zira aralık ayı sona ermiş değil ve bu ay için tam verilere ulaşılmadı. Yine de genel olarak elde edilen veriler kendi başına birçok şeyi gösteriyor. Bu yıl Türkiye’yi yaklaşık 5 milyon Rus turist ziyaret etti. Bu neredeyse geçen yılda elde edilen sayının iki kat daha fazlası. Turistlerin çoğunluğu Türkiye’nin güneyine gitti, buralar tatil köylerinin yoğunlukta olduğu yalnızca iki kent. Bu iki kente 4.2 milyon Rus turist gitti. Yıl boyunca tüm ülkelerden gelen turist sayısı 9 milyon oldu, yani yabancı turistlerin yüzde 40’ını Ruslar oluşturuyor. Bu büyük bir rakam, her zaman olduğu gibi bu konuda birinciliği koruyoruz.” Sezonun en hareketli dönemi olan temmuz-eylül döneminde Rusya’nın 40 bölgesinden her gün 150 kadar uçuş düzenlendiğini belirten Yerhov şu ifadeleri kullandı: “Bu her gün 30 bin kadar Rus turistin tatile geldiği anlamına geliyor. Başlıca turizm ayları olan ağustos ve eylülde en yüksek turist akışı gerçekleşti ve her ay 1 milyon Rus geldi. Bunlar etkileyici rakamlar, elbette tüm bunlar turistlerimize konaklama sağlayan turizm endüstrisinin ciddi çaba göstermesini gerektiriyordu. Güneydeki konsolosluk görevlilerimizin çabaları da aşağı kalmadı, her zaman olduğu gibi büyük bir özveri ve adanmışlıkla çalışmaları lazım geldi.” Yerhov, rakamlarının sezonun olumlu geçtiğini gösterdiğini, Türkiye tarafının da bundan çok memnun olduğunu ekledi. Yerhov’a yöneltilen bir diğer soru, pandeminin bu yıl Rusya’dan Türkiye’ye turist akışına nasıl yansıdığıydı. Yerhov şunları söyledi: Röportajın devamında Yerhov’a koronavirüs salgınının yanı sıra bu yıl Rus vatandaşlarının zarar gördüğü çok sayıda kaza olduğu da hatırlatıldı ve “Türk makamlarıyla ulaşım alanında güvenlik için ortak bir anlayışa varıldı mı?” diye soruldu. Yerhov bu soruya şöyle yanıt verdi:

