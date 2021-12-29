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Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı yaptırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T19:51+0300
2021-12-29T19:51+0300
2021-12-29T20:01+0300
koronavirüs
son dakika
fahrettin koca
koronavirüs aşısı
turkovac
hatırlatma dozu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Bilim Kurulu Üyelerimizle beraber hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC aşımız ile oluyoruz" paylaşımında bulundu.
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son dakika, fahrettin koca, koronavirüs aşısı, turkovac, hatırlatma dozu
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı yaptırdı
19:51 29.12.2021 (güncellendi: 20:01 29.12.2021)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Bilim Kurulu Üyelerimizle beraber hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC aşımız ile oluyoruz" paylaşımında bulundu.