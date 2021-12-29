https://tr.sputniknews.com/20211229/saglik-calisanlarina-taninan-ucretsiz-toplu-tasima-hakkinin-suresi-6-ay-uzatildi-1052209763.html

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T05:17+0300

2021-12-29T05:17+0300

2021-12-29T05:17+0300

türkiye

resmi gazete

toplu taşıma

ücretsiz ulaşım

koronavirüs

kovid-19

sağlık personeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211228/turkiyede-son-24-saatte-32-bin-176-vaka-tespit-edildi--1052199559.html

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resmi gazete, toplu taşıma, ücretsiz ulaşım, koronavirüs, kovid-19, sağlık personeli