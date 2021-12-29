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Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı
Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı
Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T05:17+0300
2021-12-29T05:17+0300
türkiye
resmi gazete
toplu taşıma
ücretsiz ulaşım
koronavirüs
kovid-19
sağlık personeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/turkiyede-son-24-saatte-32-bin-176-vaka-tespit-edildi--1052199559.html
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resmi gazete, toplu taşıma, ücretsiz ulaşım, koronavirüs, kovid-19, sağlık personeli

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı

05:17 29.12.2021
© AASağlık çalışanları
Sağlık çalışanları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
Türkiye vaka hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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