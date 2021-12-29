Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211229/sedat-peker-dahil-92-kisinin-yargilandigi-suc-orgutu-davasi-bugun-basliyor-1052211201.html
Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor
Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor
Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu suç örgütleriyle iltisaklı olan 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T09:04+0300
2021-12-29T09:04+0300
türkiye
sedat peker
dava
organize suç örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102916/10/1029161078_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_efd42973fb15f06cfe46229703f83455.jpg
Elebaşı Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahlı örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" suçlarından yargılanmalarına bugün başlanacak.Duruşma, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.Mahkeme heyeti, tensip zaptında, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 26'sı tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur", Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer alıyor.İddianamede, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250 yıldan 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İddianamede, 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerinden de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.İddianamede, bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102916/10/1029161078_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_7862278039a0d4835ac29e74bcdb3832.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sedat peker, dava, organize suç örgütü

Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor

09:04 29.12.2021
© AASedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
Abone ol
Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu suç örgütleriyle iltisaklı olan 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına başlanacak. Sanıklar, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Elebaşı Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahlı örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" suçlarından yargılanmalarına bugün başlanacak.
Duruşma, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
Mahkeme heyeti, tensip zaptında, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 26'sı tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur", Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer alıyor.
İddianamede, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250 yıldan 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İddianamede, 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerinden de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.
İddianamede, bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:19Sabah yazarı Güngör: Gurbetçiler kur korumalı mevduatla epeyce ilgileniyor
09:04Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor
08:55Rektörlük 5 ay sonra yazı gönderdi: Can Candan'a soruşturmanın nedeni Erkan Baş paylaşımı
08:39Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron
08:33Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem
08:18Prof. Unutmaz: Milyonlarca insan enfekte olacak, yine aşısızlar hastaneleri dolduracak
07:52TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı
07:34Bakan Kurum anlattı: Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı
07:15Avusturya'da Türkler yüzde 73'le en çok aşı yaptıran yabancı grup oldu
06:57İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı
06:29AK Parti kurmayları: Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok
06:17Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı
06:03Altın hesabını TL'ye çevirene destek
05:34Roscosmos: ‘Spektr-RG’ teleskopu her 10 günde bir kara deliklerce yok edilen yıldızları kaydediyor
05:17Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı
05:01Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi
04:42Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi
04:12Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
03:53Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
03:29ABD'de haber kanalları 2021'de büyük izleyici kitlesi kaybetti