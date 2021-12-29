TBMM'de 'kripto para' toplantısı: 'Ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması'
18:37 29.12.2021 (güncellendi: 18:51 29.12.2021)
© DHAAK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi.
© DHA
AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamda, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" ifadesini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu’nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Daire Başkanı Haldun Nigiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz, Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Erman Çete ve Twitter platformu üyelerini temsilen de 8 kişi katıldı.
Katılımcıların toplantıda söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin raporlarını sunarak, görüşlerine bildireceği belirtildi.
Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Elitaş, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" dedi.
Twitter’da canlı sohbete katıldığımız ve bugün görüşlerini almak üzere TBMM’ye davet ettiğimiz Kripto Para Plaftormu’ndan gelen arkadaşları Grup Başkanvekilimiz @mahirunal, Bilgi ve Teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız @DrOmerileri ile birlikte dinliyoruz. pic.twitter.com/4QWtp0NnmD— 🇹🇷Mustafa Elitaş🇹🇷 (@mustafaelitas) December 29, 2021
Elitaş açıklamasında şunları kaydetti:
"Çalışmamıza katkı sağlayacak arkadaşlarımız da bulundular. Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılının sonunda hayatımıza giren, sanal para diye ifade edilen, sanal yatırım aracı diye ortaya konulan, 10 yıllık bir süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktı.
"Temsilciler özellikle yurtdışına gidiş ve gelişlerle ilgili çekincelerini dile getirdi. bunlar için bir düzenlemenin olması gerek. Yeni maduriyetlerin doğmaması için bu tespitlerin yapılması gerekiyor. 2-3 milyar dolar arasında bir piyasa hacmi var. 5 ila 14 milyon kişi arasında bu piyasada oyuncu ve yatırımcı var. Manipülasyonlar olabilir ancak bunların önüne geçilebilmesi için mutlaka yasal düzenleme gerekli."
Kripto Para Plaftormu’yla TBMM’de biraraya geldik. İlk tohumu ektik,beklentileri aldık, bundan sonra kripto para alanında digital dünyada ne gibi adımlar atacağımızı tartıştık. Bürokratlarımızın da hazır bulunduğu toplantımız oldukça verimli geçti. #TBMMkripto #kriptopara pic.twitter.com/RC7Uu60XMq— 🇹🇷Mustafa Elitaş🇹🇷 (@mustafaelitas) December 29, 2021