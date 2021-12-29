https://tr.sputniknews.com/20211229/tbmmde-kripto-para-toplantisi-ortak-kanaatimiz-bir-an-once-yasanin-cikarilmasi-1052232982.html

TBMM'de 'kripto para' toplantısı: 'Ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması'

TBMM'de 'kripto para' toplantısı: 'Ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması'

AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T18:37+0300

2021-12-29T18:37+0300

2021-12-29T18:51+0300

mustafa elitaş

ak parti

mahir ünal

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu’nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Daire Başkanı Haldun Nigiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz, Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Erman Çete ve Twitter platformu üyelerini temsilen de 8 kişi katıldı. Katılımcıların toplantıda söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin raporlarını sunarak, görüşlerine bildireceği belirtildi.Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Elitaş, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" dedi.Elitaş açıklamasında şunları kaydetti:

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mustafa elitaş, ak parti, mahir ünal