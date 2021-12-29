Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211229/tbmmde-kripto-para-toplantisi-ortak-kanaatimiz-bir-an-once-yasanin-cikarilmasi-1052232982.html
TBMM'de 'kripto para' toplantısı: 'Ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması'
TBMM'de 'kripto para' toplantısı: 'Ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması'
AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T18:37+0300
2021-12-29T18:51+0300
mustafa elitaş
ak parti
mahir ünal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052232957_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_56aa0966e923fabeaef055326522e448.jpg
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu’nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Daire Başkanı Haldun Nigiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz, Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Erman Çete ve Twitter platformu üyelerini temsilen de 8 kişi katıldı. Katılımcıların toplantıda söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin raporlarını sunarak, görüşlerine bildireceği belirtildi.Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Elitaş, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" dedi.Elitaş açıklamasında şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052232957_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a42b96378e88b8a1203c55b292375a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa elitaş, ak parti, mahir ünal

TBMM'de 'kripto para' toplantısı: 'Ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması'

18:37 29.12.2021 (güncellendi: 18:51 29.12.2021)
© DHAAK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi.
AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© DHA
Abone ol
AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamda, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" ifadesini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu’nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Daire Başkanı Haldun Nigiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz, Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Erman Çete ve Twitter platformu üyelerini temsilen de 8 kişi katıldı.
Katılımcıların toplantıda söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin raporlarını sunarak, görüşlerine bildireceği belirtildi.
Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Elitaş, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" dedi.
Elitaş açıklamasında şunları kaydetti:
"Çalışmamıza katkı sağlayacak arkadaşlarımız da bulundular. Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılının sonunda hayatımıza giren, sanal para diye ifade edilen, sanal yatırım aracı diye ortaya konulan, 10 yıllık bir süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktı.
"Temsilciler özellikle yurtdışına gidiş ve gelişlerle ilgili çekincelerini dile getirdi. bunlar için bir düzenlemenin olması gerek. Yeni maduriyetlerin doğmaması için bu tespitlerin yapılması gerekiyor. 2-3 milyar dolar arasında bir piyasa hacmi var. 5 ila 14 milyon kişi arasında bu piyasada oyuncu ve yatırımcı var. Manipülasyonlar olabilir ancak bunların önüne geçilebilmesi için mutlaka yasal düzenleme gerekli."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:58TOGG, Gemlik'teki üretim tesisinde devam eden çalışmaları hızlandırılmış haliyle paylaştı
18:57Belarus Başkonsolosu: Batı, göçmen krizinde sessiz kalıp iletişim araçlarını baltalamayı tercih etti
18:57DSÖ'den pandeminin ikinci yıldönümünde bir kötü bir iyi haber
18:52Kırklareli'de sel: '20 senede aldığım bütün eşyalar gitti'
18:37TBMM'de 'kripto para' toplantısı: 'Ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması'
18:27Kaleyi gezen kadın definecilerin olduğu çukura düştü
18:19Kaçak kazıda lahit buldular, sosyal medyadan satarken yakalandılar
18:00Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Turizm sezonu başarılı geçti ama sektörde bazı pürüzler var
17:57İstanbul'a TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
17:39Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, bu mülakat belasını kaldıracağız
17:26Çin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler geçit töreniyle ifşa edildi
17:22Dr. Mehmet Öz'ün senatör adaylığına eski hamisi Oprah Winfrey’den kupkuru yorum
17:08Çelik: Azerbaycan, normalleşmeye olumlu baktığı için Türkiye, nabzı düşürmek için adımlar atıyor
17:04İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali
16:51Beşiktaş Başkanı Çebi: TFF'den hakemlerin cezalandırılmasını talep ettik
16:47Meteoroloji'den Antalya için kırmızı kodlu uyarı
16:41Putin ve Lukaşenko, St. Petersburg'da bir araya geldi
16:37Flörtlerinin bir anda iletişimi kesmesinden yorulan kadın, 'sorunu anlamak için' çıkış anketi yaptı
16:31İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz yemek dağıtımına başladı
16:20Noel Baba kostümüyle yamaç paraşütü yaptı: Amanos Dağları'ndan atladı, çocuklara hediye dağıttı