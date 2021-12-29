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TOGG, Gemlik'teki üretim tesisinde devam eden çalışmaları hızlandırılmış haliyle paylaştı
TOGG, Gemlik'teki üretim tesisinde devam eden çalışmaları hızlandırılmış haliyle paylaştı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T18:58+0300
2021-12-29T18:58+0300
2021-12-29T18:58+0300
türkiye
otomobil
yerli otomobil
togg
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor. TOGG'un sosyal medya hesabından, üretim tesisindeki çalışmalar hızlandırılmış bir şekilde paylaşıldı. Temel atıldığı ilk günden bugüne üretim tesisindeki gelişimi gösteren videolu paylaşıma, "Başladığından beri 1.5 milyondan fazla kişinin izlediği #HeyeCanlı yayınını biraz hızlandırdık" notu düşüldü.
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otomobil, yerli otomobil, togg
TOGG, Gemlik'teki üretim tesisinde devam eden çalışmaları hızlandırılmış haliyle paylaştı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor.
TOGG'un sosyal medya hesabından, üretim tesisindeki çalışmalar hızlandırılmış bir şekilde paylaşıldı.
Temel atıldığı ilk günden bugüne üretim tesisindeki gelişimi gösteren videolu paylaşıma,
"Başladığından beri 1.5 milyondan fazla kişinin izlediği #HeyeCanlı yayınını biraz hızlandırdık" notu düşüldü.