Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Roscosmos'un davetlisi olarak Rusya'da
10:36 29.12.2021 (güncellendi: 10:37 29.12.2021)
© Sputnik / Turan SalcıTUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım
© Sputnik / Turan Salcı
Roscosmos'un daveti üzerine Rusya'ya giden Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, özel izinle ziyaret ettiği kozmonot eğitim merkezinden kareler paylaştı.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) davetine icabetle bir heyet eşliğinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiğini duyurdu.
Rusya uzay Ajansı ROSCOSMOS’un davetine icabetle bir heyetle Moskova’dayız. Pazartesi ikili görüşmemizi yaptık, Salı ise Kozmonot eğitim merkezi “Starcity”i özel izinle ziyaret ettik. Birkaç görüntü paylaşacağım.— Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021
Önceki gün ikili görüşmeler yapan, dün de kozmonot eğitim merkezi 'Starcity'yi özel izinle ziyaret eden Yıldırım buradan birkaç görüntü de paylaştı.
Kozmonotların uzay yürüyüşü için kullandıkları, “tek kişilik uzay aracı” olarak tanımlanan kıyafet... pic.twitter.com/Lti1A5DkQD— Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021
MİR uzay istasyonu modülünün içinde pic.twitter.com/0aefEIwqRp— Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021
Bu dev havuzun içinde uzay modülünün birebir aynısı var ve kozmonotların modül dışında çalışma şartları simüle ediliyor. pic.twitter.com/sjcxpUwWSq— Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021
Çok yüksek G kuvvetleri oluşturabilen dev santrifüjün iç kabinleri. Kozmonot adayları burada sıkı testlere tabi tutuluyor. pic.twitter.com/KuRv2amGT1— Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021