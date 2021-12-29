https://tr.sputniknews.com/20211229/turkiye-uzay-ajansi-baskani-yildirim-roscosmosun-davetlisi-olarak-rusyada-1052213262.html

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Roscosmos'un davetlisi olarak Rusya'da

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Roscosmos'un davetlisi olarak Rusya'da

Roscosmos'un daveti üzerine Rusya'ya giden Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, özel izinle ziyaret ettiği kozmonot eğitim merkezinden kareler paylaştı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T10:36+0300

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rusya

moskova

uzay

roscosmos

türkiye uzay ajansı

serdar hüseyin yıldırım

kozmonot

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) davetine icabetle bir heyet eşliğinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiğini duyurdu. Önceki gün ikili görüşmeler yapan, dün de kozmonot eğitim merkezi 'Starcity'yi özel izinle ziyaret eden Yıldırım buradan birkaç görüntü de paylaştı.

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moskova

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rusya, moskova, uzay, roscosmos, türkiye uzay ajansı, serdar hüseyin yıldırım, kozmonot