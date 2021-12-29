https://tr.sputniknews.com/20211229/turkiyeyi-kafkaslara-baglayacak-pirinkayalar-tuneli-aciliyor-1052211935.html

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T09:36+0300

2021-12-29T09:36+0300

2021-12-29T09:36+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

erzurum

artvin

açılış

tünel

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Erzurum-Artvin karayolunda bulunan ve halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan, birçok kazanın yaşandığı Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2 bin 246 metrelik tünel tamamlandı.Vatandaşlar için yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle açılacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17.6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

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recep tayyip erdoğan, erzurum, artvin, açılış, tünel