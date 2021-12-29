https://tr.sputniknews.com/20211229/ukraynali-analistten-oneri-savas-halinde-kadin-ve-cocuklar-icin-seferberlik-ilan-edilsin-1052221900.html

Ukraynalı analistten öneri: Savaş halinde kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilsin

Ukraynalı analistten öneri: Savaş halinde kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilsin

Ukraynalı analist Aleksandr Koçetkov, Rusya'yla geniş kapsamlı askeri çatışma yaşanması durumunda kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilmesinin... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:20+0300

2021-12-29T14:20+0300

2021-12-29T14:20+0300

dünya

ukrayna

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kadın

savaş

seferberlik

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Glavred adlı haber sitesi için bir yazı kaleme alan Koçetkov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kadınların askerlik kaydı yaptırmasını zorunlu kılan yasayı imzalamasını destekledi.Bunun daha fazla askerin silahlandırılmasına imkan sunacağını belirten Koçetkov, "Erkek, kadın veya çocuk olması önemli değil, önemli olan otomatik silahlarla ve diğer silahlarla düşmanın bulunduğu istikamette ateş etmeleri. Toplu atış yapıldığında, olasılık teorisi devreye girer ve mermiler hedefini bulur" dedi.Modern savaşları 'büyük rakamların istatistiği' olarak gördüğünü anlatan Koçetkov, "Yaptığım öneri, düşmanın olası kayıplarının artmasına yardım edecek" diye ekledi.Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yayın organı olan Armiyaİnform haber ajansı, yüzbinlerce Ukraynalı kadının askeri kayıt altına alınacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210917/ukrayna-rusyayla-savas-ihtimaline-karsi-sinirlarini-guclendiriyor-1048983024.html

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ukrayna, çocuk, kadın, savaş, seferberlik