https://tr.sputniknews.com/20211229/ukraynali-analistten-oneri-savas-halinde-kadin-ve-cocuklar-icin-seferberlik-ilan-edilsin-1052221900.html
Ukraynalı analistten öneri: Savaş halinde kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilsin
Ukraynalı analistten öneri: Savaş halinde kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilsin
Ukraynalı analist Aleksandr Koçetkov, Rusya'yla geniş kapsamlı askeri çatışma yaşanması durumunda kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilmesinin... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T14:20+0300
2021-12-29T14:20+0300
2021-12-29T14:20+0300
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kadın
savaş
seferberlik
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Glavred adlı haber sitesi için bir yazı kaleme alan Koçetkov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kadınların askerlik kaydı yaptırmasını zorunlu kılan yasayı imzalamasını destekledi.Bunun daha fazla askerin silahlandırılmasına imkan sunacağını belirten Koçetkov, "Erkek, kadın veya çocuk olması önemli değil, önemli olan otomatik silahlarla ve diğer silahlarla düşmanın bulunduğu istikamette ateş etmeleri. Toplu atış yapıldığında, olasılık teorisi devreye girer ve mermiler hedefini bulur" dedi.Modern savaşları 'büyük rakamların istatistiği' olarak gördüğünü anlatan Koçetkov, "Yaptığım öneri, düşmanın olası kayıplarının artmasına yardım edecek" diye ekledi.Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yayın organı olan Armiyaİnform haber ajansı, yüzbinlerce Ukraynalı kadının askeri kayıt altına alınacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210917/ukrayna-rusyayla-savas-ihtimaline-karsi-sinirlarini-guclendiriyor-1048983024.html
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ukrayna, çocuk, kadın, savaş, seferberlik
Ukraynalı analistten öneri: Savaş halinde kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilsin
Ukraynalı analist Aleksandr Koçetkov, Rusya'yla geniş kapsamlı askeri çatışma yaşanması durumunda kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilmesinin Ukrayna'ya fayda sağlayacağını savundu.
Glavred adlı haber sitesi için bir yazı kaleme alan Koçetkov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kadınların askerlik kaydı yaptırmasını zorunlu kılan yasayı imzalamasını destekledi.
Bunun daha fazla askerin silahlandırılmasına imkan sunacağını belirten Koçetkov, "Erkek, kadın veya çocuk olması önemli değil, önemli olan otomatik silahlarla ve diğer silahlarla düşmanın bulunduğu istikamette ateş etmeleri. Toplu atış yapıldığında, olasılık teorisi devreye girer ve mermiler hedefini bulur" dedi.
Modern savaşları 'büyük rakamların istatistiği' olarak gördüğünü anlatan Koçetkov, "Yaptığım öneri, düşmanın olası kayıplarının artmasına yardım edecek" diye ekledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yayın organı olan Armiyaİnform haber ajansı, yüzbinlerce Ukraynalı kadının askeri kayıt altına alınacağını duyurmuştu.