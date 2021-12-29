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Uluslararası finans uzmanı Kubilay: Avantajları olsa bile TL mevduat sistemi rağbet görmüyor
Uluslararası finans uzmanı Kubilay: Avantajları olsa bile TL mevduat sistemi rağbet görmüyor
Uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’ni değerlendirdi. Kubilay “Ekonomi yönetimine ve devletin yasa yapma gücüne... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T21:41+0300
2021-12-29T21:42+0300
dolar
döviz
türk lirası
ekonomi
murat kubilay
anlat bana
kur korumalı tl mevduat
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının stüdyo konuğu olan Uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay, yakın zamanda hayata geçirilen Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’ne ilişkin görüşlerini paylaştı.Kubilay, Eylül ayından sonra hükümetin ekonomiye yönelik adımlarının kurda yükselişe sebep olduğunu ifade ederken bu durumun halkı dövize yönlendirdiğini söyledi. Kubilay, “Ne yapalım dediklerinde iki seçenek vardı. Ya Merkez Bankası faiz artıracak ya da döviz rezervi satılacaktı. Faiz artıramıyorlar, döviz de yetmiyor o zaman bu sistemi ürettiler. Gayet de cazip bizim için. Kur yükselirse zarar etmeyecekseniz, size ödeyeceğiz, düşerse faiz ödeyeceğiz diyorlar. Aslında bize büyük bir kıyak geçiyorlar. Fakat ekonomi yönetimine ve devletin yasa yapma gücüne güvensizlik var. Avantajları olsa bile TL mevduat sistemi rağbet görmüyor” dedi.Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’nin ne gibi avantajları var?Gazeteci Meliha Okur’un “Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’nin ne gibi avantajları var?” sorusuna da yanıt veren Kubilay, “Normalde standartta dolar aldınız ancak bunun faizi yok. Kur Korumalı Mevduata girdiniz, dolar kuru çok yukarı gitmese bile TL faizi kazanacaksınız. Varsayalım ki yukarı gitti dolar kuru o zaman kaybınızı devlet ödeyecek. Size çok güzel garanti vermiş. Kur aşağı giderse, ki en güzel durum bu, paranızın döviz miktarını koruyorsunuz üstelik yeni alacağınız döviz kadar da faiz veriliyor. Git onla bir daha döviz al. Ne kadar güzel bir avantaj. Devlet sözünde durur ve oyuna yeni bir kural koymazsa ilk bakışta çok güzel bir enstrüman” dedi.‘Faizi artırmak diyemeyiz, farkı gönüllülüğün esas olması’Kubilay, “Faizi artırmak diyemeyiz ama az çok o işleve geldi. Buradaki fark gönüllülüğün esas olması. Kimse buna girmezse o zaman faiz artmamış olacak, herkes girerse o zaman çok fazla faiz artırılmış gibi bir durum olacak. Sistemin çalışması için çok fazla kişinin girmesi gerekiyor. Pek de şu ana kadar giren yok. Olsa davul zurnayla duyururlardı herhalde” diye konuştu.
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Meliha Okur
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dolar, döviz, türk lirası, ekonomi, murat kubilay, anlat bana, kur korumalı tl mevduat

Uluslararası finans uzmanı Kubilay: Avantajları olsa bile TL mevduat sistemi rağbet görmüyor

21:41 29.12.2021 (güncellendi: 21:42 29.12.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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- Sputnik Türkiye
Meliha Okur
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Uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’ni değerlendirdi. Kubilay “Ekonomi yönetimine ve devletin yasa yapma gücüne güvensizlik var. Avantajları olsa bile TL mevduat sistemi rağbet görmüyor” ifadelerini kullandı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının stüdyo konuğu olan Uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay, yakın zamanda hayata geçirilen Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’ne ilişkin görüşlerini paylaştı.
Kubilay, Eylül ayından sonra hükümetin ekonomiye yönelik adımlarının kurda yükselişe sebep olduğunu ifade ederken bu durumun halkı dövize yönlendirdiğini söyledi. Kubilay, “Ne yapalım dediklerinde iki seçenek vardı. Ya Merkez Bankası faiz artıracak ya da döviz rezervi satılacaktı. Faiz artıramıyorlar, döviz de yetmiyor o zaman bu sistemi ürettiler. Gayet de cazip bizim için. Kur yükselirse zarar etmeyecekseniz, size ödeyeceğiz, düşerse faiz ödeyeceğiz diyorlar. Aslında bize büyük bir kıyak geçiyorlar. Fakat ekonomi yönetimine ve devletin yasa yapma gücüne güvensizlik var. Avantajları olsa bile TL mevduat sistemi rağbet görmüyor” dedi.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’nin ne gibi avantajları var?

Gazeteci Meliha Okur’un “Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’nin ne gibi avantajları var?” sorusuna da yanıt veren Kubilay, “Normalde standartta dolar aldınız ancak bunun faizi yok. Kur Korumalı Mevduata girdiniz, dolar kuru çok yukarı gitmese bile TL faizi kazanacaksınız. Varsayalım ki yukarı gitti dolar kuru o zaman kaybınızı devlet ödeyecek. Size çok güzel garanti vermiş. Kur aşağı giderse, ki en güzel durum bu, paranızın döviz miktarını koruyorsunuz üstelik yeni alacağınız döviz kadar da faiz veriliyor. Git onla bir daha döviz al. Ne kadar güzel bir avantaj. Devlet sözünde durur ve oyuna yeni bir kural koymazsa ilk bakışta çok güzel bir enstrüman” dedi.

‘Faizi artırmak diyemeyiz, farkı gönüllülüğün esas olması’

Kubilay, “Faizi artırmak diyemeyiz ama az çok o işleve geldi. Buradaki fark gönüllülüğün esas olması. Kimse buna girmezse o zaman faiz artmamış olacak, herkes girerse o zaman çok fazla faiz artırılmış gibi bir durum olacak. Sistemin çalışması için çok fazla kişinin girmesi gerekiyor. Pek de şu ana kadar giren yok. Olsa davul zurnayla duyururlardı herhalde” diye konuştu.
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