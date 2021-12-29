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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211229/vakifbank-cin-kalkinma-bankasindan-kredi-temin-etti-1052224467.html
Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti
Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti
Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan 3,5 milyar yuan (565 milyon dolar) değerinde kredi temin etti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T15:12+0300
2021-12-29T15:12+0300
2021-12-29T15:12+0300
ekonomi
vakıfbank
çin
kredi
çin kalkınma bankası
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Vakıfbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 3.5 milyar Yuan tutarında kredi anlaşması imzalandığı duyuruldu.Anlaşma iki banka arasındaki ilk ikili anlaşma olarak kaydedildi. Aynı zamanda anlaşmayla Vakıfbank ilk kez yuan cinsi kredi temin etmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20200518/vakifbank-katarda-bankacilik-lisansi-aldi-1042065392.html
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vakıfbank, çin, kredi, çin kalkınma bankası
Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti
Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan 3,5 milyar yuan (565 milyon dolar) değerinde kredi temin etti.
Vakıfbank'tan
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 3.5 milyar Yuan tutarında kredi anlaşması imzalandığı duyuruldu.
Anlaşma iki banka arasındaki ilk ikili anlaşma olarak kaydedildi. Aynı zamanda anlaşmayla Vakıfbank ilk kez yuan cinsi kredi temin etmiş oldu.