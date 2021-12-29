https://tr.sputniknews.com/20211229/vakifbank-cin-kalkinma-bankasindan-kredi-temin-etti-1052224467.html

Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti

Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti

Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası'ndan 3,5 milyar yuan (565 milyon dolar) değerinde kredi temin etti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T15:12+0300

2021-12-29T15:12+0300

2021-12-29T15:12+0300

ekonomi

vakıfbank

çin

kredi

çin kalkınma bankası

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Vakıfbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 3.5 milyar Yuan tutarında kredi anlaşması imzalandığı duyuruldu.Anlaşma iki banka arasındaki ilk ikili anlaşma olarak kaydedildi. Aynı zamanda anlaşmayla Vakıfbank ilk kez yuan cinsi kredi temin etmiş oldu.

https://tr.sputniknews.com/20200518/vakifbank-katarda-bankacilik-lisansi-aldi-1042065392.html

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vakıfbank, çin, kredi, çin kalkınma bankası