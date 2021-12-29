https://tr.sputniknews.com/20211229/yeni-zelandada-bir-ilk-kadin-spiker-maori-yuz-dovmesi-ile-haber-sundu-1052216421.html
Yeni Zelanda'da bir ilk: Kadın spiker, Maori yüz dövmesi ile haber programı sundu
Yeni Zelanda'da bir ilk: Kadın spiker, Maori yüz dövmesi ile haber programı sundu
Oriini Kaipara isimli haber sunucusu, Yeni Zelanda'da yayın yapan haber kanalı Newshub'ın sabah yayınına Maori kabilesine ait yüz dövmesiyle çıktı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T12:21+0300
2021-12-29T12:21+0300
2021-12-29T12:28+0300
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Yeni Zelanda'nın haber kanallarından Newshub'ın sabah saatlerinde yayınlanan programını sunan Oriini Kaipara bir ilke imza attı.Programı Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilere ait yüz dövmesiyle sunan Kaipara, DNA testi sonucu yüzde 100 oranında Maori olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2017 yılında dövmeyi yaptırdığını açıkladı.Kanalda daha önce sabahın erken saatlerinde muhabirlik de yaptığını, akşam saatlerindeki programda sunuculuk görevinin kendisine verilmesini umduğunu belirten Kaipara, “Gerçekten heyecan verici. Bundan gerçekten zevk alıyorum. 18.00'deki programa demirleyebildiğim için kendimle gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.Kaipara, "Attığım her adımın cam tavanı kırmak anlamına geldiği her zaman aklımın bir köşesinde" diye ekledi.Kaipara hakkında sosyal medyada yapılan yorumlada ise “Maori olarak bizim için değil, aynı zamanda renkli insanlar için de yeni bir çığır açıyor” gibi ifadeler yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210211/maori-liderini-somurgeci-ilmigi-takmayi-reddettigi-icin-disari-atan-parlamento-tepki-uzerine-kravat-1043785969.html
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Yeni Zelanda'da bir ilk: Kadın spiker, Maori yüz dövmesi ile haber programı sundu
12:21 29.12.2021 (güncellendi: 12:28 29.12.2021)
Oriini Kaipara isimli haber sunucusu, Yeni Zelanda'da yayın yapan haber kanalı Newshub'ın sabah yayınına Maori kabilesine ait yüz dövmesiyle çıktı.
Yeni Zelanda'nın haber kanallarından Newshub'ın sabah saatlerinde yayınlanan programını sunan Oriini Kaipara bir ilke imza attı.
Programı Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilere ait yüz dövmesiyle sunan Kaipara, DNA testi sonucu yüzde 100 oranında Maori olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2017 yılında dövmeyi yaptırdığını açıkladı.
Kanalda daha önce sabahın erken saatlerinde muhabirlik de yaptığını, akşam saatlerindeki programda sunuculuk görevinin kendisine verilmesini umduğunu belirten Kaipara, “Gerçekten heyecan verici. Bundan gerçekten zevk alıyorum. 18.00'deki programa demirleyebildiğim için kendimle gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.
Kaipara, "Attığım her adımın cam tavanı kırmak anlamına geldiği her zaman aklımın bir köşesinde" diye ekledi.
Kaipara hakkında sosyal medyada yapılan yorumlada ise “Maori olarak bizim için değil, aynı zamanda renkli insanlar için de yeni bir çığır açıyor” gibi ifadeler yer aldı.