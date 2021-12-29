https://tr.sputniknews.com/20211229/yilmaz-vural-fenerbahceye-iyi-top-oynatirim-insallah-ali-kocu-ikna-ederler-1052223211.html

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım, inşallah Ali Koç'u ikna ederler

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım, inşallah Ali Koç'u ikna ederler

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:53+0300

2021-12-29T14:53+0300

2021-12-29T14:58+0300

fenerbahçe

spor

ali koç

yılmaz vural

teknik direktör

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Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde cevap verdi.Fenerbahçe'yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu.Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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fenerbahçe, ali koç, yılmaz vural, teknik direktör