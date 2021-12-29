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Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım, inşallah Ali Koç'u ikna ederler
Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım, inşallah Ali Koç'u ikna ederler
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T14:53+0300
2021-12-29T14:58+0300
fenerbahçe
spor
ali koç
yılmaz vural
teknik direktör
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Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde cevap verdi.Fenerbahçe'yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu.Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211222/yilmaz-vuraldan-fenerbahceli-taraftarlarin-cagrisina-yanit-her-seyin-hayirlisi-1051995244.html
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fenerbahçe, ali koç, yılmaz vural, teknik direktör

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım, inşallah Ali Koç'u ikna ederler

14:53 29.12.2021 (güncellendi: 14:58 29.12.2021)
© İHATeknik direktör Yılmaz Vural
Teknik direktör Yılmaz Vural - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA
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Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler. Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" dedi.
Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde cevap verdi.
Fenerbahçe'yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Yılmaz Vural - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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22 Aralık, 01:46
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