https://tr.sputniknews.com/20211230/1052268167.html

Ankara'da toplu ulaşıma zam: 'Açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oran'

Ankara'da toplu ulaşıma zam: 'Açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oran'

Yapılan fiyat artışı ile ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri, validatör olan özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) tam biniş 4,5... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T19:14+0300

2021-12-30T19:14+0300

2021-12-30T19:14+0300

türkiye

ankara

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toplu ulaşım

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı.Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4.5 lira, 1.75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı.Transfer ücretleri ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi.Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.'Açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oran'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak hazırlanan yeni toplu ulaşım tarifesinin, UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlandığı belirtildi.Bilet fiyatlarının, açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oranda olduğu kaydedilen açıklamada, "Gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında tam bilet tutarı 6.5 lira olması gerekirken 4.5 lira olarak belirlenmiş, aradaki fark kurumumuzca karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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ankara, zam, toplu ulaşım