Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/15-yasindaki-cocuk-nevada-universitesinden-dereceyle-mezun-oldu-1052256907.html
15 yaşındaki çocuk, Nevada Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu
15 yaşındaki çocuk, Nevada Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu
Genç yaşta ulaşılan başarı hikayelerine bir yenisini Jack Rico ekledi. ABD'de yaşayan Rico, 15 yaşında Nevada Üniversitesi'ni (UNLV) onur derecesiyle bitirerek... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T14:02+0300
2021-12-30T14:35+0300
dünya
nevada
çocuk
tarih
lise
kolej
genç
mezun
las vegas
nevada üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052257187_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_fd02ddde72925a2101994c9b1f430020.jpg
ABD'de Jack Rico isimli 15 yaşındaki öğrenci, Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nin Tarih bölümünden 3.78 not ortalaması ile mezun oldu.Okulun Facebook sayfasında yapılan paylaşımda Jack, 'UNLV'nin en genç mezunlarından biri' olarak anıldı.Jack'in annesi Ru Andrade, Fox News'e verdiği demeçte “Bu yolculukta onun yanında olmak çok şaşırtıcıydı. Beynine çok fazla ilgi gösterdiğini biliyorum. Açıkçası onunla gurur duyuyoruz çünkü istediği buydu. Bence o en tatlı çocuk. Bir kez bile başı belaya girmedi. Otizmli bir kız kardeşi var ve birlikte harikalar" dedi.Andrade, Jack'e 4 yıl evde eğitim verdiğini ve 11 yaşına kadar, bilmediği bilgileri ona öğretmeye çabaladığını söyleyerek, "Sahip olduğum her şeyi verdim. O benden daha akıllıydı" ifadelerini kullandı.Fullerton Koleji'nin özel bir eğitim fırsatı sunduğunu öğrenen anne Andrade, oğlunu buraya kaydettirdi. Yerleştirme sınavını geçen Jack, liseye gitmek yerine üniversite düzeyindeki derslere kaydoldu. 2 yıl içinde tarih, sosyal davranış, sanat ve sosyal bilimler alanlarında birer tane olmak üzere 4 ön lisans derecesi aldı.Haziran 2020'de lisans eğitimini tamamlamak için UNLV'de derslere başlayan Jack, bu yıl 14 Aralık'ta mezun oldu. Andrade, Jack'in yüksek lisans derecesini almayı planladığını, ancak yarıyıl tatili iznini kuzenleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve video oyunları oynamak için aldığını söyledi. Öte yandan Jack, hangi alanda uzmanlaşacağından emin değil. Ancak annesi, gözünü kodlamayı öğrenmeye ve İspanyolcayı akıcı hale getirmeye diktiğini söylüyor.Anne Andrade, "Jack'in emin olduğu bir kariyer planı yok ancak hayatının geri kalanında kız kardeşine bakabilmesi için ona yeterince para kazandıracak bir yol istiyor. Bu onun planı ve motivasyonu" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210914/13-yasindaki-dahi-cocuk-georgia-teknoloji-enstitusunde-yuksek-lisans-derecesi-alma-yolunda-1048894376.html
https://tr.sputniknews.com/20211109/felcli-hasta-beyin-implantiyla-dusuncelerini-yaziya-doktu-1050619306.html
nevada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052257187_38:0:698:495_1920x0_80_0_0_75810f0d4454187790111ef01b4ad46f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nevada, çocuk, tarih, lise, kolej, genç, mezun, las vegas, nevada üniversitesi

15 yaşındaki çocuk, Nevada Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu

14:02 30.12.2021 (güncellendi: 14:35 30.12.2021)
© Fotoğraf : Instagram / Ru Andrade15 yaşındaki çocuk, Nevada Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu
15 yaşındaki çocuk, Nevada Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Fotoğraf : Instagram / Ru Andrade
Abone ol
Genç yaşta ulaşılan başarı hikayelerine bir yenisini Jack Rico ekledi. ABD'de yaşayan Rico, 15 yaşında Nevada Üniversitesi'ni (UNLV) onur derecesiyle bitirerek üniversitenin en genç mezunlarından biri oldu.
ABD'de Jack Rico isimli 15 yaşındaki öğrenci, Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nin Tarih bölümünden 3.78 not ortalaması ile mezun oldu.
Okulun Facebook sayfasında yapılan paylaşımda Jack, 'UNLV'nin en genç mezunlarından biri' olarak anıldı.
Jack'in annesi Ru Andrade, Fox News'e verdiği demeçte “Bu yolculukta onun yanında olmak çok şaşırtıcıydı. Beynine çok fazla ilgi gösterdiğini biliyorum. Açıkçası onunla gurur duyuyoruz çünkü istediği buydu. Bence o en tatlı çocuk. Bir kez bile başı belaya girmedi. Otizmli bir kız kardeşi var ve birlikte harikalar" dedi.
Andrade, Jack'e 4 yıl evde eğitim verdiğini ve 11 yaşına kadar, bilmediği bilgileri ona öğretmeye çabaladığını söyleyerek, "Sahip olduğum her şeyi verdim. O benden daha akıllıydı" ifadelerini kullandı.
Fullerton Koleji'nin özel bir eğitim fırsatı sunduğunu öğrenen anne Andrade, oğlunu buraya kaydettirdi. Yerleştirme sınavını geçen Jack, liseye gitmek yerine üniversite düzeyindeki derslere kaydoldu. 2 yıl içinde tarih, sosyal davranış, sanat ve sosyal bilimler alanlarında birer tane olmak üzere 4 ön lisans derecesi aldı.
13 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi almayı hedefliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
YAŞAM
13 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi alma yolunda
14 Eylül, 14:21
Haziran 2020'de lisans eğitimini tamamlamak için UNLV'de derslere başlayan Jack, bu yıl 14 Aralık'ta mezun oldu.
Andrade, Jack'in yüksek lisans derecesini almayı planladığını, ancak yarıyıl tatili iznini kuzenleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve video oyunları oynamak için aldığını söyledi.
Öte yandan Jack, hangi alanda uzmanlaşacağından emin değil. Ancak annesi, gözünü kodlamayı öğrenmeye ve İspanyolcayı akıcı hale getirmeye diktiğini söylüyor.
Anne Andrade, "Jack'in emin olduğu bir kariyer planı yok ancak hayatının geri kalanında kız kardeşine bakabilmesi için ona yeterince para kazandıracak bir yol istiyor. Bu onun planı ve motivasyonu" diye ekledi.
Yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
YAŞAM
Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
9 Kasım, 13:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:34İçişleri Bakanlığı yılbaşı önlemlerini açıkladı
14:27Devlet televizyonu: İran uzaya yeni uydu roketi fırlattı
14:27'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da fırtına etkili oluyor: Klima üniteleri düştü, 5 araç hasarlı
14:0215 yaşındaki çocuk, Nevada Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu
13:57Metaverse'te sanal arsa satışı: Türkiye'de 20 binden fazla parsel alındı, en çok İstanbul ilgi gördü
13:507 Avrupa ülkesi, Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:4623 şüpheli hakkında hazırlanan DİAYDER iddianamesi kabul edildi
13:38'10 gündür neredeydiniz' sorusu sorulan Britanya Başbakanı, 'Ülkedeydim' derken panikledi
13:32Zaharova: ABD'yle güvenlik garantileri müzakereleri 10 Ocak'ta yapılacak, bu tarihin alternatifi yok
13:29Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu: '2011'de Beşiktaş'la ertelenen maç yeniden oynanmalı'
13:26Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü: Avrupa'da sağlık sistemi kilitlenmek üzere
13:22Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı
13:16Basın toplantısına geç kalan bakanın yerine annesi özür diledi: Takım elbisesini evde unutmuş
13:10Kılıçdaroğlu, MEB'e alınmadı: 'Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler
13:04Üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tablet ele geçirildi
13:02Yargıtay'dan yıllık izin kararı
12:54Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na: Görüşme talebini karşılamamız beklenmesin
12:51Bilim insanları, Omicron varyantını engelleyen antikorları tespit etti
12:43Çeşme'de oteller yılbaşı nedeniyle yüzde 100 doldu
12:42İstanbul'da yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı: 'Gaflete düştüm'