https://tr.sputniknews.com/20211230/2022de-cin-abd-rekabeti-sertlesecek-rusya-ile-cini-karsisina-alan-abdnin-isi-kolay-olmayacak-1052276254.html

'2022'de Çin-ABD rekabeti sertleşecek, Rusya ile Çin'i karşısına alan ABD'nin işi kolay olmayacak'

'2022'de Çin-ABD rekabeti sertleşecek, Rusya ile Çin'i karşısına alan ABD'nin işi kolay olmayacak'

Prof. Bağcı’ya göre, 2022'de Çin ile ABD rekabeti sertleşecek, Rusya ile Çin'i aynı anda karşısına alan ABD'nin işi kolay olmayacak. Türk dış politikasında ise... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T23:30+0300

2021-12-30T23:30+0300

2021-12-30T23:30+0300

eksen

abd

ermenistan

ukrayna

çin

türkiye

azerbaycan

hüseyin bağcı

karadeniz

dağlık karabağ

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2021 yılında uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında öne çıkan gündem konuları ve 2022’e aktarılan önemli başlıkları ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile konuştuk.‘Çin ile ABD arasındaki rekabet sertleşecek’Prof. Hüseyin Bağcı'ya göre, küresel pandemi ve ekonomik tezahürleri eşliğinde zorlu geçen 2021 senesinin ardından 2022'de de uluslararası politik gündem hareketli olacak.ABD-Rusya ilişkileri, Fransa'daki seçimler ve yeni Alman hükümeti politikalarının öne çıkacağını belirten Bağcı, Çin ile ABD arasında rekabetin sertleştiği hareketli bir yıl bekliyor:‘İktidar değişirse Türkiye’nin uluslararası alanda kaybettiği itibar konusunda değişim yaşanabilir’Bağcı 2021'de Türk dış politikası açısından Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan tarafından Türkiye'nin yardımıyla kurtarılmış olması öne çıktı. Yeni senede Suriye'nin yanı sıra Libya ve İsrail ile Mısır hattıyla yeni bir dönemin açılmasını bekleyen Bağcı, Avrupa Birliği (AB) ile adeta askıya alınmış ilişkilerin olası yönüne işaret etti.Prof. Bağcı, ekonomik kriz eşliğinde Türkiye iç siyasetindeki olası dönüşümlerin Batı'yla süreçleri etkileyeceği görüşünde:‘Rusya ile Çin’i aynı anda karşısına alan bir Amerika’nın işinin kolay olmayacak’Türkiye-Rusya ilişkilerinin önemine atıf yapan Bağcı, Ankara'nın Kiev'le ilişkilerinin Moskova'ya olumsuz yansıması olduğunu anımsattı. Bağcı, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin devamını öngörse de hem Rusya hem Çin'i aynı anda karşısına alan bir ABD'nin işinin kolay olmayacağını dile getirdi:'Ermenistan'la normalleşme çalışmaları en önemli olaylardan biri olacak'Küresel Kovid-19 pandemisinin ekonomik duruma etkilerini anımsatan Prof. Bağcı, sağlık ve savunmanın tüm dünyada önce çıkan sektörler olduğunu vurguladı. Türkiye açısından Karadeniz ve Kafkasya'da siyasi istikrarın bir şekilde devam edeceği görüntüsü bulunduğunu belirten Bağcı, Türkiye ile Ermenistan'ın Moskova'da başlatılacak şekilde normalleşme görüşmelerinin önemine atıfta bulundu:‘Mısır ile yaşanan gerginliğin sona erdirilmesi doğru bir geri adım’Prof. Bağcı, Ortadoğu'da Türkiye ile İran'ın ilişkilerinin Irak ve Suriye'deki olası etkilerine işaret ederken, İbrahim Anlaşmaları sonrası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlayan yumuşamanın Suudi Arabistan ve İsrail'le devam edeceğini öngördü. Bağcı, Mısır ile yaşanan gerilimin sona ermesi ve U dönüşünün Ankara açısından doğru bir geri adım olduğu değerlendirmesinde bulundu:'Biden ile Erdoğan arasında bireysel gerilim devam etse de ABD Türkiye'yle işbirliği yapmak durumunda'Bağcı, Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerilimin son 2 yılda Türkiye'ye pek çok konuda 'ambargo' olarak döndüğünü anımsatırken, Biden ile Erdoğan arasında gerilimin bireysel olarak devam etmesine rağmen ABD'nin devlet çıkarları açısından Türkiye'yle işbirliğini kaçınılmaz görüyor. Bağcı'ya göre, Brexit de Ankara açısından avantaj yaratıyor:

ermenistan

ukrayna

çin

azerbaycan

karadeniz

dağlık karabağ

avrupa birliği

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, ermenistan, ukrayna, çin, türkiye, azerbaycan, hüseyin bağcı, karadeniz, dağlık karabağ, avrupa birliği, brexit, normalleşme, dış politika, birleşik arap emirlikleri (bae)