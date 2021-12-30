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7 Avrupa ülkesi, Türk yolcuları kabul etmeyecek
7 Avrupa ülkesi, Türk yolcuları kabul etmeyecek
Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T13:50+0300
2021-12-30T13:51+0300
türkiye
avrupa
ispanya
italya
hollanda
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi.Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi.7 ülkeye giriş yasaklandıOmicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.Güncelleme kapsamında bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklik oldu. PCR zorunluluğuBu bağlamda Türkiye'den Irak'a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantinaya tabii olabilirler. Bağdat, Necef, Basra'ya seyahat edenler en geç 72 saat, Süleymaniye'ye seyahat edenler en geç 48 saat önce alınmış PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi.SHGM'nin internet sitesinden, "Türkiye'den İran' a geliş yapan yolculardan azami 72 saat süreli PCR testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Yolcular karantinaya tabi olabilirler. Yolcular en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmelidirler. Türkiye'den gelen yolcular varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilirler" ibaresi yer aldı.
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7 Avrupa ülkesi, Türk yolcuları kabul etmeyecek

13:50 30.12.2021 (güncellendi: 13:51 30.12.2021)
© REUTERS / SUMAYA HISHAMHavalimanı- Yolcu
Havalimanı- Yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / SUMAYA HISHAM
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Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi.

Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi.

7 ülkeye giriş yasaklandı

Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.
Güncelleme kapsamında bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklik oldu.

PCR zorunluluğu

Bu bağlamda Türkiye'den Irak'a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantinaya tabii olabilirler. Bağdat, Necef, Basra'ya seyahat edenler en geç 72 saat, Süleymaniye'ye seyahat edenler en geç 48 saat önce alınmış PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi.
SHGM'nin internet sitesinden, "Türkiye'den İran' a geliş yapan yolculardan azami 72 saat süreli PCR testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Yolcular karantinaya tabi olabilirler. Yolcular en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmelidirler. Türkiye'den gelen yolcular varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilirler" ibaresi yer aldı.
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