Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211230/abd-hastalik-kontrol-ve-onleme-merkezi-omicron-varyantinda-olum-riski-deltaya-gore-nispeten-dusuk-1052244965.html
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un Omicron varyantında ölüm riskinin ve hastaneye yatışların Delta'ya göre 'nispeten düşük' seyrettiğini... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T03:05+0300
2021-12-30T03:05+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
kovid-19
anthony fauci
dr. rochelle walensky
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051350158_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_44f3ba7b40b741dcc802969bf023d045.jpg
CDC Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19'un Omicron varyantının son haftalarda hızla yayılmasına rağmen, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının Delta varyantıyla karşılaştırıldığında 'nispeten düşük' kaldığını belirtti.Son 7 günlük vaka ortalamasını paylaşan Walensky, pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 60 artarak günlük yaklaşık 240 bine, hastaneye yatışların yüzde 14 artarak 9 bine yükseldiğini söyledi.CDC Direktörü, bununla birlikte ölüm oranlarının ise yüzde 7 düşüşle günlük ortalama 1100 civarında seyrettiğine dikkat çekti.ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, Omicron'un Delta varyantına göre pozitif vaka ve hastaneye yatışlarda daha düşük bir grafik takip edeceğini belirterek, Kovid-19 aşılarının mücadele için kritik öneme sahip olacağına vurgu yaptı.Omicron'a karşı 2. bir takviye aşıya gerek duyulabileceğine değinen Fauci, mevcut güçlendirici aşıların ne kadar koruma sağladığıyla ilgili yeterli verinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.Walensky ve Fauci, ölümler ve hastaneye yatışlarla ilgili gerçek verilerin iki hafta gecikmeli anlaşılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211229/omicron-etkisi-bircok-ulkede-en-yuksek-kovid-19-vaka-sayisina-ulasildi-1052238828.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051350158_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_ab40926c8d89ec51354ad168214a360d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, koronavirüs, kovid-19, anthony fauci, dr. rochelle walensky, omicron

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük

03:05 30.12.2021
© REUTERS / Brendan McDermidABD - koronavirüs
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
Abone ol
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un Omicron varyantında ölüm riskinin ve hastaneye yatışların Delta'ya göre 'nispeten düşük' seyrettiğini açıkladı.
CDC Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19'un Omicron varyantının son haftalarda hızla yayılmasına rağmen, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının Delta varyantıyla karşılaştırıldığında 'nispeten düşük' kaldığını belirtti.
Son 7 günlük vaka ortalamasını paylaşan Walensky, pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 60 artarak günlük yaklaşık 240 bine, hastaneye yatışların yüzde 14 artarak 9 bine yükseldiğini söyledi.
CDC Direktörü, bununla birlikte ölüm oranlarının ise yüzde 7 düşüşle günlük ortalama 1100 civarında seyrettiğine dikkat çekti.
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, Omicron'un Delta varyantına göre pozitif vaka ve hastaneye yatışlarda daha düşük bir grafik takip edeceğini belirterek, Kovid-19 aşılarının mücadele için kritik öneme sahip olacağına vurgu yaptı.
Omicron'a karşı 2. bir takviye aşıya gerek duyulabileceğine değinen Fauci, mevcut güçlendirici aşıların ne kadar koruma sağladığıyla ilgili yeterli verinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Walensky ve Fauci, ölümler ve hastaneye yatışlarla ilgili gerçek verilerin iki hafta gecikmeli anlaşılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
KORONAVİRÜS
Omicron etkisi: Birçok ülkede en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Dün, 23:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:33Rusya'dan internet kontrol düzenlemeleriyle ilgili uluslararası anlaşma imzalama önerisi
03:05ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
02:29ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi: Irak işgali, harcanan paraya ve kaybolan canlara değmedi
02:17İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ama yoluna devam etti
02:03Ghislaine Maxwell, ABD'deki seks ticareti davasında suçlu bulundu
01:55Lübnan'da genel seçim 15 Mayıs'ta yapılacak
01:51Belarus ve Rus savaş uçaklarından Belarus sınırları boyunca ortak devriye
01:42Resmî Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi 'Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü' kurulacak
01:28'Rusya, Kutup Bölgesi'nde S-500 füze sistemlerini test etti'
01:27RDIF: Kovid-19 salgını 2022’de bitebilir
01:26Zaharova: Ukrayna'daki tüm sorunların temel nedeni, Kiev’deki yönetim organlarının felç olmasıdır
01:16Lugansk: Ukraynalı sabotajcılar, bir Halk Milisi askerini kaçırdı
01:08Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem
01:04Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı
00:58Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Vatana yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir
00:53St. Petersburg’da bir araya gelen Putin ve Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi oynadı
00:47Borrell: Rusya'nın NATO ve AB'nin doğuya doğru genişlemeyi durdurmalarına dair talebi kabul edilemez
00:42Çaldıkları aracın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazan 3 şüpheli yakalandı
00:35Manisa'da tekel büfesinde su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi
00:22MEB: Sözlü sınavlar, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmaktadır