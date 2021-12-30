https://tr.sputniknews.com/20211230/abd-ordusunun-eski-cevirmeni-saddam-huseyin-uyutucu-gazla-yakalandi--1052259690.html

ABD ordusunun eski çevirmeni: Saddam Hüseyin uyutucu gazla yakalandı

ABD ordusunun eski çevirmeni: Saddam Hüseyin uyutucu gazla yakalandı

Bir dönem ABD ordusuna çalışan bir Iraklı çevirmen, ABD'li askerlerin eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i yakalarken bir tür uyutucu gaz kullandıklarını... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T15:07+0300

2021-12-30T15:07+0300

2021-12-30T15:07+0300

abd

irak

saddam hüseyin

gaz

çevirmen

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Irak'ın asılan lideri Saddam Hüseyin'in yakalandığı operasyona katılan çevirmen, adının gizli kalması koşuluyla Sputnik'e demeç verdi. ABD'nin o dönemde Saddam Hüseyin'in saklandığı yer hakkında bilgi verenler için birkaç milyon dolarlık ödül açıkladığını anımsatan çevirmen, "Onlarla çalışmaya başladıktan yaklaşık sekiz ay sonra, Saddam Hüseyin'in Selahaddin vilayetindeki Ed-Dur bölgesinde saklandığı yer hakkında, son derece gizli, elbette kimsenin bilmediği bir bilgi geldi. O yer, bir çiftlikte, Dicle Nehri'ne 50 metre veya daha yakın bir mesafede, El Maabar bölgesinde bulunuyordu" dedi. Bilginin Saddam Hüseyin'in korumalarının akrabalarından birinden geldiğinin düşünüldüğünü ve daha sonra bu bilginin Saddam'a yemek getiren bir koruma takip edilerek doğrulandığını kaydeden çevirmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimse, onun devlet başkanının koruması olduğunu bilmiyordu, ancak bu adamın pazardaki en iyi ürünleri, belirli markaların ürünlerini satın alması ABD'li askerlerde şüpheye yol açtı. Ülkedeki durum ve bu kişinin yaşam koşulları göz önüne alınınca, bu şüphe uyandırdı, adam izlendi ve bunun sonucunda her şey ortaya çıktı."Bilginin teyit edilmesinin ardından Saddam'ın saklandığı yere operasyon düzenlendiğini ve gaz maskesi olmadığı için oraya yaklaşmasına izin verilmediğini anlatan çevirmen, "Gaz maskesi gerekliydi, zira eski devlet başkanının saklandığı çiftliğin bulunduğu yaklaşık 1 kilometrekarelik araziye uyutucu gaz püskürtüldü" ifadelerini kullandı. Saddam Hüseyin'in çiftlikten helikopterle tahliye edildiğini ve daha sonra eski liderin saklandığı odayı görme imkanı elde ettiğini belirten çevirmen, "3.5 metreye 4 metrelik bir odaydı, iki yatak vardı. İki çift ortopedik ayakkabı, pahalı giysiler, parfüm ve kol saati, ailesinin birkaç fotoğrafı gibi kişisel eşyalar, boş bir kasetin ve devlet başkanı tarafından yapılan ses kayıtlarının bulunduğu bir teyp vardı. Değerli eşyalar ve kişisel tabancası da vardı" diye konuştu. Operasyondan sonra çiftliğin beyaz bir maddeyle kaplandığını ve tüm hayvanların öldüğünü de söyleyen çevirmen, beyaz maddenin ancak 2-3 gün sonra yok olduğuna dikkat çekti.

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abd, irak, saddam hüseyin, gaz, çevirmen