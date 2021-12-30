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https://tr.sputniknews.com/20211230/abdde-bir-hayvanat-bahcesinde-gorevlinin-kolunu-isiran-kaplan-olduruldu-1052266782.html
ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü
ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü
ABD’nin Florida eyaletindeki Napoli Hayvanat Bahçesi’nde bir temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T18:08+0300
2021-12-30T18:08+0300
2021-12-30T18:08+0300
yaşam
abd
hayvanat bahçesi
kaplan
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NTV'nin BBC’ye dayandırdığı habere göre, polis yetkilileri, temizlik görevlisine saldıran kaplanı engellemek istedi ancak başarılı olamayınca ateş etmek zorunda kaldı.Kaplanın kolunu ısırdığı 20’li yaşlardaki temizlik görevlisinin ciddi şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.Polis, olayın, temizlik görevlisinin yetkisiz bir alana girdikten sonra yaşandığını ve görevlinin hayvanların barınaklarından değil, tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/hindistanda-bu-yil-olen-kaplan-sayisi-en-yuksek-rakama-ulasti-1052258456.html
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abd, hayvanat bahçesi, kaplan
ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü
ABD’nin Florida eyaletindeki Napoli Hayvanat Bahçesi’nde bir temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü.
NTV'nin BBC’ye dayandırdığı habere göre, polis yetkilileri, temizlik görevlisine saldıran kaplanı engellemek istedi ancak başarılı olamayınca ateş etmek zorunda kaldı. Kaplanın kolunu ısırdığı 20’li yaşlardaki temizlik görevlisinin ciddi şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Polis, olayın, temizlik görevlisinin yetkisiz bir alana girdikten sonra yaşandığını ve görevlinin hayvanların barınaklarından değil, tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.