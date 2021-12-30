https://tr.sputniknews.com/20211230/abdde-bir-hayvanat-bahcesinde-gorevlinin-kolunu-isiran-kaplan-olduruldu-1052266782.html

ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü

ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü

ABD’nin Florida eyaletindeki Napoli Hayvanat Bahçesi’nde bir temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T18:08+0300

2021-12-30T18:08+0300

2021-12-30T18:08+0300

yaşam

abd

hayvanat bahçesi

kaplan

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NTV'nin BBC’ye dayandırdığı habere göre, polis yetkilileri, temizlik görevlisine saldıran kaplanı engellemek istedi ancak başarılı olamayınca ateş etmek zorunda kaldı.Kaplanın kolunu ısırdığı 20’li yaşlardaki temizlik görevlisinin ciddi şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.Polis, olayın, temizlik görevlisinin yetkisiz bir alana girdikten sonra yaşandığını ve görevlinin hayvanların barınaklarından değil, tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/hindistanda-bu-yil-olen-kaplan-sayisi-en-yuksek-rakama-ulasti-1052258456.html

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abd, hayvanat bahçesi, kaplan