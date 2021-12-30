https://tr.sputniknews.com/20211230/abdnin-eski-bagdat-buyukelcisi-irak-isgali-harcanan-paraya-ve-kaybolan-canlara-degmedi-1052244831.html
ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi: Irak işgali, harcanan paraya ve kaybolan canlara değmedi
ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi: Irak işgali, harcanan paraya ve kaybolan canlara değmedi
ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi Robert Ford, 2003 Irak işgalinin ABD'nin tarihindeki en kötü dış politika kararlarından biri olduğunu ve neticelerinin... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T02:29+0300
2021-12-30T02:29+0300
2021-12-30T02:33+0300
dünya
abd
kitle imha silahları
robert ford
irak işgali
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ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin 2003 yılında 'kitle imha silahı' gerekçesiyle başlattığı Irak işgaline ilişkin yorumda bulundu.Sputnik'e demeç veren Ford, "Açıkçası (orada) kitle imha silahı bulamadık, galiba Amerikalıların Irak'ta elde ettikleri stratejik kazanımlar da 4 bin 500 Amerikan askerinin öldürülmesine, on binlercesinin çok ciddi şekilde yaralanmasına ve trilyonlarca dolarlık finansal maliyete değmedi" ifadelerini kullandı.Büyükelçiye göre, etkileri bugün dahi hissedilen harekat sırasında ABD, uluslararası sahnedeki güvenilirliğine karşı da büyük bir darbe aldı.Öte yandan Ford, işgalin Amerikan halkının ülkenin dış politikasına ve kurulu düzenine dönük tutumu açısından bir 'dönüm noktası' olduğunu vurguladı.ABD'li büyükelçi, "2003'te Irak'ta savaşa girme kararının ABD tarihindeki en kötü dış politika kararlarından biri olduğunu söylemenin makul bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211229/irak-uluslararasi-koalisyonun-tum-guclerinin-ve-savas-techizatinin-ulkeden-cikisi-tamamlandi-1052240378.html
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abd, kitle imha silahları, robert ford, irak işgali
ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi: Irak işgali, harcanan paraya ve kaybolan canlara değmedi
02:29 30.12.2021 (güncellendi: 02:33 30.12.2021)
ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi Robert Ford, 2003 Irak işgalinin ABD'nin tarihindeki en kötü dış politika kararlarından biri olduğunu ve neticelerinin kaybedilen binlerce can ve harcanan trilyonlarca dolara değmediğini söyledi.
ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin 2003 yılında 'kitle imha silahı' gerekçesiyle başlattığı Irak işgaline ilişkin yorumda bulundu.
Sputnik'e demeç veren Ford, "Açıkçası (orada) kitle imha silahı bulamadık, galiba Amerikalıların Irak'ta elde ettikleri stratejik kazanımlar da 4 bin 500 Amerikan askerinin öldürülmesine, on binlercesinin çok ciddi şekilde yaralanmasına ve trilyonlarca dolarlık finansal maliyete değmedi" ifadelerini kullandı.
Büyükelçiye göre, etkileri bugün dahi hissedilen harekat sırasında ABD, uluslararası sahnedeki güvenilirliğine karşı da büyük bir darbe aldı.
Öte yandan Ford, işgalin Amerikan halkının ülkenin dış politikasına ve kurulu düzenine dönük tutumu açısından bir 'dönüm noktası' olduğunu vurguladı.
ABD'li büyükelçi, "2003'te Irak'ta savaşa girme kararının ABD tarihindeki en kötü dış politika kararlarından biri olduğunu söylemenin makul bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.