https://tr.sputniknews.com/20211230/abdnin-eski-bagdat-buyukelcisi-irak-isgali-harcanan-paraya-ve-kaybolan-canlara-degmedi-1052244831.html

ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi: Irak işgali, harcanan paraya ve kaybolan canlara değmedi

ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi: Irak işgali, harcanan paraya ve kaybolan canlara değmedi

ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi Robert Ford, 2003 Irak işgalinin ABD'nin tarihindeki en kötü dış politika kararlarından biri olduğunu ve neticelerinin... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T02:29+0300

2021-12-30T02:29+0300

2021-12-30T02:33+0300

dünya

abd

kitle imha silahları

robert ford

irak işgali

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ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin 2003 yılında 'kitle imha silahı' gerekçesiyle başlattığı Irak işgaline ilişkin yorumda bulundu.Sputnik'e demeç veren Ford, "Açıkçası (orada) kitle imha silahı bulamadık, galiba Amerikalıların Irak'ta elde ettikleri stratejik kazanımlar da 4 bin 500 Amerikan askerinin öldürülmesine, on binlercesinin çok ciddi şekilde yaralanmasına ve trilyonlarca dolarlık finansal maliyete değmedi" ifadelerini kullandı.Büyükelçiye göre, etkileri bugün dahi hissedilen harekat sırasında ABD, uluslararası sahnedeki güvenilirliğine karşı da büyük bir darbe aldı.Öte yandan Ford, işgalin Amerikan halkının ülkenin dış politikasına ve kurulu düzenine dönük tutumu açısından bir 'dönüm noktası' olduğunu vurguladı.ABD'li büyükelçi, "2003'te Irak'ta savaşa girme kararının ABD tarihindeki en kötü dış politika kararlarından biri olduğunu söylemenin makul bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211229/irak-uluslararasi-koalisyonun-tum-guclerinin-ve-savas-techizatinin-ulkeden-cikisi-tamamlandi-1052240378.html

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abd, kitle imha silahları, robert ford, irak işgali