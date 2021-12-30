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Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
Adana'nın Karaisalı ilçesinde sokakta başıboş gezerken yakalanan 3 pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T15:29+0300
2021-12-30T15:29+0300
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pitbull
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Polis ekipleri, ilçede devriye gezdikleri sırada 3 pitbull cinsi köpeğin sokakta başıboş gezdiğini fark ederek durumu belediyeye bildirdi.Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 köpeği yakaladı.Köpekler, Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim edildi.
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barınak, pitbull

Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

15:29 30.12.2021
© AAAdana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde sokakta başıboş gezerken yakalanan 3 pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Polis ekipleri, ilçede devriye gezdikleri sırada 3 pitbull cinsi köpeğin sokakta başıboş gezdiğini fark ederek durumu belediyeye bildirdi.
Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 köpeği yakaladı.
Köpekler, Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim edildi.
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