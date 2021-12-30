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Ağır tip uzay roketi 'Angara A-5' için modernize edilen motor test edildi
Ağır tip uzay roketi 'Angara A-5' için modernize edilen motor test edildi
Roscosmos, ağır taşıyıcı roket 'Angara A-5' için geliştirilen güçlendirilmiş oksijen-hidrojen motorunun test edildiğini bildirdi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T22:49+0300
2021-12-30T22:49+0300
savunma
angara-a5
rusya
roscosmos
savunma
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Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Varonej’deki Himavtomatiki Tasarım Bürosu’nun ağır taşıyıcı roket Angara A-5 için geliştirilen güçlendirilmiş oksijen-hidrojen motoru test ettiği belirtildi.Açıklamada, “29 Aralık’ta, Voronej roket motoru yapım merkezinin test tesislerinde ağır taşıyıcı roket Angara-A5 için geliştirilen RD-0146D1 oksijen-hidrojen roket motorunun ateşleme testi başarıyla gerçekleştirildi” denildi.Motorun ayarlanan modlarda çalıştırılması ve durdurulması işlemlerinin belirlenen test programına uygun olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.Test sürecini Rus basınına değerlendiren Himavtomatiki Tasarım Bürosu Baş Tasarımcısı Viktor Gorohov, “Angara-A5 roketinin hız bloğu için tasarladığımız ve test ettiğimiz oksijen-hidrojen motorunun itiş gücünü yüzde 20 oranında artırdık” dedi.Genel Direktörü Sergey Kovalyev ise, geliştirdikleri motorun Angara’nın yanı sıra gelecekteki diğer projelerde de kullanılabileceğini kaydetti.27 Aralık'ta, ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışı Plesetsk üssünde gerçekleştirilmişti.Roscosmos’un açıklamasında ayrıca, son beş yılda Rus fırlatma araçlarının güvenilirlik oranının yüzde 97'ye yükseldiği belirtildi.Aralık 2021 sonu itibariyle 76 başarılı uzay roketi fırlatışı gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın modern tarihinde en son Şubat 1992-Şubat 1993 döneminde art arda 58 başarılı fırlatma işlemi yapıldığı kaydedildi.
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angara-a5, rusya, roscosmos, savunma

Ağır tip uzay roketi 'Angara A-5' için modernize edilen motor test edildi

22:49 30.12.2021
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФANGARA A5
ANGARA A5 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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Roscosmos, ağır taşıyıcı roket 'Angara A-5' için geliştirilen güçlendirilmiş oksijen-hidrojen motorunun test edildiğini bildirdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Varonej’deki Himavtomatiki Tasarım Bürosu’nun ağır taşıyıcı roket Angara A-5 için geliştirilen güçlendirilmiş oksijen-hidrojen motoru test ettiği belirtildi.
Açıklamada, “29 Aralık’ta, Voronej roket motoru yapım merkezinin test tesislerinde ağır taşıyıcı roket Angara-A5 için geliştirilen RD-0146D1 oksijen-hidrojen roket motorunun ateşleme testi başarıyla gerçekleştirildi” denildi.
Motorun ayarlanan modlarda çalıştırılması ve durdurulması işlemlerinin belirlenen test programına uygun olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Test sürecini Rus basınına değerlendiren Himavtomatiki Tasarım Bürosu Baş Tasarımcısı Viktor Gorohov, “Angara-A5 roketinin hız bloğu için tasarladığımız ve test ettiğimiz oksijen-hidrojen motorunun itiş gücünü yüzde 20 oranında artırdık” dedi.
Genel Direktörü Sergey Kovalyev ise, geliştirdikleri motorun Angara’nın yanı sıra gelecekteki diğer projelerde de kullanılabileceğini kaydetti.
27 Aralık'ta, ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışı Plesetsk üssünde gerçekleştirilmişti.
Roscosmos’un açıklamasında ayrıca, son beş yılda Rus fırlatma araçlarının güvenilirlik oranının yüzde 97'ye yükseldiği belirtildi.
Aralık 2021 sonu itibariyle 76 başarılı uzay roketi fırlatışı gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın modern tarihinde en son Şubat 1992-Şubat 1993 döneminde art arda 58 başarılı fırlatma işlemi yapıldığı kaydedildi.
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