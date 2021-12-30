https://tr.sputniknews.com/20211230/aksenerden-yeni-yil-paylasimi-iyi-bir-dilek-tut-turkiyem-1052272846.html

Akşener’den yeni yıl paylaşımı: İyi bir dilek tut Türkiye’m

Akşener’den yeni yıl paylaşımı: İyi bir dilek tut Türkiye’m

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin yeni yıl videosunu paylaşarak, Adil, bereketli, çevreci ve huzurlu yarınlara uyanmak için 'İyi Bir Dilek Tut'... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

meral akşener

iyi parti

yıl

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İYİ Parti, yeni yıl için bir video hazırladı. Bir torun ile dede arasında geçen konuşmayla başlayan videoda, “Ne olacak bu memleketin hali?” diyen dede, torunundan “Gelecekte de böyle mi olacak?” sorusu alması üzerine “Her şey iyileşecek yavrum” yanıtı veriyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, videoyu “Adil, bereketli, çevreci ve huzurlu yarınlara uyanmak için ‘İyi Bir Dilek Tut’ Türkiye’m!” ifadeleriyle paylaştı.

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meral akşener, iyi parti, yıl