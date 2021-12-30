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Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı
Ankarada, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 23 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Hakkında gözaltı... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T11:37+0300
2021-12-30T11:37+0300
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operasyon
terörle mücadele
terör
emniyet
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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu IŞİD içinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının da çatışma bölgelerindeyken örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları belirlenen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/isid-yoneticisi-suriyeye-kacmaya-calisirken-yakalandi-1052251289.html
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işid, operasyon, terörle mücadele, terör, emniyet

Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı

11:37 30.12.2021
© AAAnkara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Ankarada, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 23 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişi aranıyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu IŞİD içinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının da çatışma bölgelerindeyken örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları belirlenen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
TÜRKİYE
IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı
11:17
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