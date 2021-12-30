https://tr.sputniknews.com/20211230/ankarada-isid-operasyonu-23-gozalti-1052252046.html

Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı

Ankarada, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 23 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Hakkında gözaltı... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

işid

operasyon

terörle mücadele

terör

emniyet

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu IŞİD içinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının da çatışma bölgelerindeyken örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları belirlenen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/isid-yoneticisi-suriyeye-kacmaya-calisirken-yakalandi-1052251289.html

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