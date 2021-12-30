https://tr.sputniknews.com/20211230/arnold-schwarzenegger-ve-maria-shriver-10-yillik-dava-surecinin-ardindan-bosandi-1052250891.html
Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, 10 yıllık dava sürecinin ardından boşandı
Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, 10 yıllık dava sürecinin ardından boşandı
10 yıldan uzun bir süredir boşanma davaları devam Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, mahkeme kayıtlarına göre resmen boşandı. 2011 yılında Shriver'ın... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T11:17+0300
2021-12-30T11:17+0300
2021-12-30T11:23+0300
yaşam
los angeles
arnold schwarzenegger
dava
karar
boşanma
dilekçe
aldatma
süre
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'Hollywood'un en uzun boşanma davası' olarak kayıtlara geçen Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver çiftinin davası sonuçlandı.1986 yılından beri evli olan çiftin davası, 2011'de Shriver'ın mahkemeye verdiği dilekçe ile başlamıştı. Shriver, dilekçesinde Schwarzenegger'in kendisini evlerinde çalışan bir hizmetçi ile aldattığını öne sürmüştü.Los Angeles mahkemesi yargıcı, 10 yıldan uzun bir süredir devam eden davada çiftin boşanmasına hükmetti.Sürecin neden bu kadar uzun sürdüğü ise belli değil. 2011'deki ilk başvuru ile Haziran'da mahkeme hareketlerinin yeniden başlaması arasında neredeyse hiçbir kamu davası açılmadı.Anlaşmanın mali detayları gizli tutuldu. Çiftin 4 çocuğu ise artık yetişkin olduğu için, nafaka veya velayet düzenlemesi olmayacak.Schwarzenegger, vücut geliştirme şampiyonu olarak başarılı bir kariyerin ardından Terminatör ve Conan gibi film serilerinde oynayarak bir servet biriktirdi. Kaliforniya, o zamanki vali Gray Davis'in yönetimi altında ekonomik sorunlar ve yaygın elektrik kesintileri yaşadıktan sonra seçmenler, görevdeki Demokratları geri çağırdı. 2003'te gerçekleştirilen seçimleri ise Cumhuriyetçi aday Schwarzenegger kazandı.İki dönem vali olarak görev yaptıÜnlü aktör, film kariyerini bir kenara bıraktı ve iki dönem vali olarak görev yaptı. Görevden ayrıldıktan sonraki bir yıl içinde, 1990'ların sonlarında evindeki hizmetçilerden birinden olan Joseph Baena adında bir çocuğa babalık ettiğini kabul etti. Shriver, bunun üzerine Temmuz 2011'de boşanma davası açtı.Schwarzenegger, o zamandan beri Terminatör ve Cehennem Melekleri filmlerinde rol alarak ara sıra oyunculuğa geri döndü.Shriver muhabirlik görevini bırakmak zorunda kaldıShriver ise kocası vali adayı olduğunu açıklayınca NBC'de yayınlanan Dateline programındaki muhabirlik görevinden istifa etmek zorunda kaldı.Kocası görevinden ayrıldıktan sonra televizyon gazetecisi olarak işine devam eden Shriver, kadın hakları konularını aktif olarak çalışırken, Alzheimer hastalığına karşı raporlar oluşturdu ve farkındalık yaratmaya çalıştı. Shriver, daha sonra kişisel gelişim kitapları da yazmaya başladı. Çiftin 10 yıldan uzun süren boşanma macerası, Hollywood camiası ve ABD ünlüler dünyasındaki boşanma davaları arasında en uzun süren dava olarak biliniyor.Ünlü çiftler arasında boşanma davaları en uzun sürenler ise şöyle:Bethenny Frankel ve Jason Hoppy (8 yıl)Brad Pitt ve Angelina Jolie (3 yıl)Jesse Williams ve Aryn Drake-Lee (3 yıl)Khloé Kardashian ve Lamar Odom (3 yıl)Richard Gere ve Carey Lowell (3 yıl)Jennifer Lopez ve Marc Anthony (2 yıl)Amy Poehler ve Will Arnett (2 yıl)Morgan Freeman ve Myrna Colley-Lee (2 yıl)Mariah Carey ve Nick Cannon (2 yıl)
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los angeles, arnold schwarzenegger, dava, karar, boşanma, dilekçe, aldatma, süre
Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, 10 yıllık dava sürecinin ardından boşandı
11:17 30.12.2021 (güncellendi: 11:23 30.12.2021)
10 yıldan uzun bir süredir boşanma davaları devam Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, mahkeme kayıtlarına göre resmen boşandı. 2011 yılında Shriver'ın açtığı dava, 'Hollywood camiasındaki en uzun boşanma davası' olarak kayıtlara geçti.
'Hollywood'un en uzun boşanma davası' olarak kayıtlara geçen Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver çiftinin davası sonuçlandı.
1986 yılından beri evli olan çiftin davası, 2011'de Shriver'ın mahkemeye verdiği dilekçe ile başlamıştı. Shriver, dilekçesinde Schwarzenegger'in kendisini evlerinde çalışan bir hizmetçi ile aldattığını öne sürmüştü.
Los Angeles mahkemesi yargıcı, 10 yıldan uzun bir süredir devam eden davada çiftin boşanmasına hükmetti.
Sürecin neden bu kadar uzun sürdüğü ise belli değil. 2011'deki ilk başvuru ile Haziran'da mahkeme hareketlerinin yeniden başlaması arasında neredeyse hiçbir kamu davası açılmadı.
Anlaşmanın mali detayları gizli tutuldu. Çiftin 4 çocuğu ise artık yetişkin olduğu için, nafaka veya velayet düzenlemesi olmayacak.
Schwarzenegger, vücut geliştirme şampiyonu olarak başarılı bir kariyerin ardından Terminatör ve Conan gibi film serilerinde oynayarak bir servet biriktirdi. Kaliforniya, o zamanki vali Gray Davis'in yönetimi altında ekonomik sorunlar ve yaygın elektrik kesintileri yaşadıktan sonra seçmenler, görevdeki Demokratları geri çağırdı. 2003'te gerçekleştirilen seçimleri ise Cumhuriyetçi aday Schwarzenegger kazandı.
İki dönem vali olarak görev yaptı
Ünlü aktör, film kariyerini bir kenara bıraktı ve iki dönem vali olarak görev yaptı. Görevden ayrıldıktan sonraki bir yıl içinde, 1990'ların sonlarında evindeki hizmetçilerden birinden olan Joseph Baena adında bir çocuğa babalık ettiğini kabul etti. Shriver, bunun üzerine Temmuz 2011'de boşanma davası açtı.
Schwarzenegger, o zamandan beri Terminatör ve Cehennem Melekleri filmlerinde rol alarak ara sıra oyunculuğa geri döndü.
Shriver muhabirlik görevini bırakmak zorunda kaldı
Shriver ise kocası vali adayı olduğunu açıklayınca NBC'de yayınlanan Dateline programındaki muhabirlik görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
Kocası görevinden ayrıldıktan sonra televizyon gazetecisi olarak işine devam eden Shriver, kadın hakları konularını aktif olarak çalışırken, Alzheimer hastalığına karşı raporlar oluşturdu ve farkındalık yaratmaya çalıştı. Shriver, daha sonra kişisel gelişim kitapları da yazmaya başladı.
Çiftin 10 yıldan uzun süren boşanma macerası, Hollywood camiası ve ABD ünlüler dünyasındaki boşanma davaları arasında en uzun süren dava olarak biliniyor.
Ünlü çiftler arasında boşanma davaları en uzun sürenler ise şöyle:
Bethenny Frankel ve Jason Hoppy (8 yıl)
Brad Pitt ve Angelina Jolie (3 yıl)
Jesse Williams ve Aryn Drake-Lee (3 yıl)
Khloé Kardashian ve Lamar Odom (3 yıl)
Richard Gere ve Carey Lowell (3 yıl)
Jennifer Lopez ve Marc Anthony (2 yıl)
Amy Poehler ve Will Arnett (2 yıl)
Morgan Freeman ve Myrna Colley-Lee (2 yıl)
Mariah Carey ve Nick Cannon (2 yıl)