https://tr.sputniknews.com/20211230/bahceliden-ibb-aciklamasi-bunlarin-ise-alinmasina-onay-veren-suc-islemis-sayilmayacak-mi-1052247495.html

Bahçeli'den İBB açıklaması: Bunların işe alınmasına onay veren suç işlemiş sayılmayacak mı?

Bahçeli'den İBB açıklaması: Bunların işe alınmasına onay veren suç işlemiş sayılmayacak mı?

MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında "Bu işin şakası yok" yorumunu yaptı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T08:09+0300

2021-12-30T08:09+0300

2021-12-30T08:09+0300

devlet bahçeli

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MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin birçok konuyu Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a değerlendirdi.İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında konuşan Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse hukuktan bağımsız değildir. Bir defa bu temel ilke üzerinde herkesin görüş birliği sağlaması şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddialar vahimdir. İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ne işi vardır? Bunlara göz yuman, bunların işe alınmasına onay veren suç işlemiş sayılmayacak mıdır? Bu kanunsuzluk, bu hıyanet hiçbir kalıba sığmayacak kadar ciddidir" dedi. Bahçeli, 'Ekrem İmamoğlu’nun görevinden alınmasını mı istiyorsunuz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Suçluysa elbette görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığı’nın özel teftişinden suçu olmayanın rahatsız olmasına gerek de yoktur. Eğer suç varsa cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilemeyecektir. İstanbul’a hizmet bahtiyarlıktır. Dua bereketidir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği il ve ilçe ziyaretleri gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir."'Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar'Bahçeli ayrıca, cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değindi. "Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadı. Bu kapsamda kıran kırana bir rekabet olduğu açıktır" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu devamlı "İttifak uygun bulursa Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım" diyor. İsimleri adaylık için geçen büyükşehir belediye başkanlarına ise olumlu bakmıyor. İstanbul ve Ankara'ya hizmet etme sorumlulukları olduğunu ara ara ifade ediyor. Buna karşılık İmamoğlu en başta İP Başkanını dolduruşuna gerek fiili adaymış gibi ortalıkta geziyor. Büyükşehir Belediyesindeki makamına da boş zamanlarda uğruyor. İstanbul sahipsiz bırakılmıştır. Belediye hizmetleri aksamaktadır. CHP'deki koltuk savaşları, zillet ittifakının çıkar ve ikbal özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını açıklayacak hazırlığı yoktur. Cesaret yoktur. Kararı yoktur. İşleri güçleri polemik, dedikodu" ifadelerini kullandı.Bahçeli, 2021 yılı siyasetini ise şöyle değerlendirdi: "2021 yılında CHP sınıfta kaldı. Siyaseten dağıldı, ahlaken havlu attı. İP istikametinden şaştı. Fikirsizliği, kimliksizliği, hedefsizliği, siyaseti okumadaki acizliği, milli konulardaki mütereddit tavrı, bölücülerle girdiği karanlık ilişki ağları İP’in gerçek yüzünü deşifre etti. HDP’de ise değişim zaten beklenmiyordu, yine PKK terör örgütünün dümen suyundan gitti. PKK ile HDP’yi ayırt etmek artık imkansız hal aldı.CHP, İP, HDP ve diğerlerinin Türk milletine sadece ve sadece seçim, referandum, sonra bir kez daha seçim sarmalından başka bir vaatleri yoktur."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli