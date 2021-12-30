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https://tr.sputniknews.com/20211230/basin-aciklamasina-gec-kalan-bakanin-yerine-annesi-ozur-diledi-takim-elbisesini-evde-unutmus-1052255537.html
Basın açıklamasına geç kalan bakanın yerine annesi özür diledi: Takım elbisesini evde unutmuş
Basın açıklamasına geç kalan bakanın yerine annesi özür diledi: Takım elbisesini evde unutmuş
Yeni Zelanda'nın Koronavirüsle Mücadele Bakanı Chris Hipkins, planlı basın toplantısına 1 saat gecikince, Bakan Hipkins'in adına annesi basın mensuplarından... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T13:16+0300
2021-12-30T13:17+0300
dünya
yeni zelanda
noel
bakan
özür
anne
takım elbise
koronavirüs
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Noel tatili nedeniyle ailesiyle birlikte kaldığı yere yakın bir doğa koruma alanında basın toplantısı yapmayı planlayan Yeni Zelanda Koronavirüsle Mücadele Bakanı Chris Hipkins, toplantıya 1 saat geç kaldı.Bakanın basın sözcüsü Hipkins'in geç kalacağı konusunda gazetecileri bilgilendirse de, bu annesi için yeterli olmadı.Toplantı için hazır bulunan gazetecilerin aktardığına göre, oğlunun takım elbisesini getirmeyi unuttuğunu söyleyen anne Hipkins, Bakan Hipkins'in basın toplantısında takımını giyebilmek için eve gittiğini ancak dönüş yolunda trafiğe takıldığını belirterek basın mensuplarından gecikme için özür diledi.Basın toplantısı, Bakan Hipkins ve ailesinin Noel'i birlikte geçirdiği Wellington'a 50 kilometre yakın bir açık alanda düzenlendi. Bakanı bekleyen gazetecilerden Katrina Bennett, "Özür dilemek zorunda değildi, ancak anneler hep annelik yapıyor. Böylesi güzel bir davranış" dedi.Hipkins nihayetinde basın toplantısına takım elbisesiyle yetişirken, medya mensuplarınca yeşilliklerin arasından koşarak çıkıp geldiği anlar da kayıt altına alındı.Bakan Hipkins, düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda'da Omicron nedeniyle yaklaşık 100 kişiye kendilerini karantinaya almaları gerektiğini söylediklerini açıkladı.Omicron nedeniyle yeni bir kapanma düşünmediklerini söyleyen Hopkins, "Bu noktada yeni sınırlar belirleme durumumuz söz konusu değil" dedi.
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yeni zelanda, noel, bakan, özür, anne, takım elbise, koronavirüs

Basın açıklamasına geç kalan bakanın yerine annesi özür diledi: Takım elbisesini evde unutmuş

13:16 30.12.2021 (güncellendi: 13:17 30.12.2021)
© FacebookYeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins
Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Facebook
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Yeni Zelanda'nın Koronavirüsle Mücadele Bakanı Chris Hipkins, planlı basın toplantısına 1 saat gecikince, Bakan Hipkins'in adına annesi basın mensuplarından özür diledi.
Noel tatili nedeniyle ailesiyle birlikte kaldığı yere yakın bir doğa koruma alanında basın toplantısı yapmayı planlayan Yeni Zelanda Koronavirüsle Mücadele Bakanı Chris Hipkins, toplantıya 1 saat geç kaldı.
Bakanın basın sözcüsü Hipkins'in geç kalacağı konusunda gazetecileri bilgilendirse de, bu annesi için yeterli olmadı.
Toplantı için hazır bulunan gazetecilerin aktardığına göre, oğlunun takım elbisesini getirmeyi unuttuğunu söyleyen anne Hipkins, Bakan Hipkins'in basın toplantısında takımını giyebilmek için eve gittiğini ancak dönüş yolunda trafiğe takıldığını belirterek basın mensuplarından gecikme için özür diledi.
Basın toplantısı, Bakan Hipkins ve ailesinin Noel'i birlikte geçirdiği Wellington'a 50 kilometre yakın bir açık alanda düzenlendi.
Bakanı bekleyen gazetecilerden Katrina Bennett, "Özür dilemek zorunda değildi, ancak anneler hep annelik yapıyor. Böylesi güzel bir davranış" dedi.
Hipkins nihayetinde basın toplantısına takım elbisesiyle yetişirken, medya mensuplarınca yeşilliklerin arasından koşarak çıkıp geldiği anlar da kayıt altına alındı.
Bakan Hipkins, düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda'da Omicron nedeniyle yaklaşık 100 kişiye kendilerini karantinaya almaları gerektiğini söylediklerini açıkladı.
Omicron nedeniyle yeni bir kapanma düşünmediklerini söyleyen Hopkins, "Bu noktada yeni sınırlar belirleme durumumuz söz konusu değil" dedi.
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