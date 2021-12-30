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Belarus ve Rus savaş uçaklarından Belarus sınırları boyunca ortak devriye
Belarus ve Rus savaş uçaklarından Belarus sınırları boyunca ortak devriye
Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü açıklandı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T01:51+0300
2021-12-30T01:51+0300
savunma
rusya
belarus
tatbikat
savaş uçağı
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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Birlik Devleti sınırlarında yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.Bakanlık, Telegram kanalından, füzelerle donatılmış savaş uçaklarının devriye görüntülerini yayınladı.Aralık ve kasım ayı başlarında, Rus ve Belarus savaş uçakları defalarca Belarus devlet sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirmişti.Daha önce, Rusya’nın Belarus'a 4+ nesil Su-30SM çok amaçlı avcı uçaklarının tedariki sözleşmesi kapsamında Ekim 2022’de uçakların ikinci partisini teslim edeceği belirtilmişti.Aralık ayında, Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya'dan bir dizi modern zırhlı personel taşıyıcı BTR-82A alındığını duyurmuştu.Kasım ayında Rusya ve Belarus orduları, askeri uzmanların Moskova'nın Minsk'e artan desteğinin bir işareti olarak değerlendirdikleri ortak tatbikatlar düzenlemişti.12 Kasım'da Rusya’nın Belarus'taki ortak tatbikatlar için gönderdiği 250 paraşütçü Belarus'un Grodno bölgesine iniş gerçekleştirmişti.Kasım ayında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in Rus İskender füze sistemlerini almakla ilgilendiğini, ülkenin batı ve güney yönlerinde bu silahlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.Daha önce Minsk, Rusya'dan S-400 Triumph uzun menzilli hava savunma sistemleri satın almak istediğini açıklamıştı.6 Ekim'de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askerlerin ortak eğitimi için Belarus'ta Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliklerine ait iki askeri eğitim merkezinin oluşturulacağını duyurmuştu.Bu yıl 10-15 Eylül'de Rusya ve Belarus, yaklaşık 200 bin askerin katıldığı Batı-2021 stratejik tatbikatını gerçekleştirmişti.
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rusya, belarus, tatbikat, savaş uçağı

Belarus ve Rus savaş uçaklarından Belarus sınırları boyunca ortak devriye

01:51 30.12.2021
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© RT
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Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü açıklandı.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Birlik Devleti sınırlarında yeni bir ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.
Bakanlık, Telegram kanalından, füzelerle donatılmış savaş uçaklarının devriye görüntülerini yayınladı.
Aralık ve kasım ayı başlarında, Rus ve Belarus savaş uçakları defalarca Belarus devlet sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirmişti.
Daha önce, Rusya’nın Belarus'a 4+ nesil Su-30SM çok amaçlı avcı uçaklarının tedariki sözleşmesi kapsamında Ekim 2022’de uçakların ikinci partisini teslim edeceği belirtilmişti.
Aralık ayında, Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya'dan bir dizi modern zırhlı personel taşıyıcı BTR-82A alındığını duyurmuştu.
Kasım ayında Rusya ve Belarus orduları, askeri uzmanların Moskova'nın Minsk'e artan desteğinin bir işareti olarak değerlendirdikleri ortak tatbikatlar düzenlemişti.
12 Kasım'da Rusya’nın Belarus'taki ortak tatbikatlar için gönderdiği 250 paraşütçü Belarus'un Grodno bölgesine iniş gerçekleştirmişti.
Kasım ayında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in Rus İskender füze sistemlerini almakla ilgilendiğini, ülkenin batı ve güney yönlerinde bu silahlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.
Daha önce Minsk, Rusya'dan S-400 Triumph uzun menzilli hava savunma sistemleri satın almak istediğini açıklamıştı.
6 Ekim'de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askerlerin ortak eğitimi için Belarus'ta Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliklerine ait iki askeri eğitim merkezinin oluşturulacağını duyurmuştu.
Bu yıl 10-15 Eylül'de Rusya ve Belarus, yaklaşık 200 bin askerin katıldığı Batı-2021 stratejik tatbikatını gerçekleştirmişti.
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