Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam: Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benzinin lirete fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını bildirdi. EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benzinin lirete fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını bildirdi.
EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 68 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.