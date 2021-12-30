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https://tr.sputniknews.com/20211230/benzinin-litre-fiyatina-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olmak-uzere-68-kurus-zam-yapildi-1052269155.html
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam: Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam: Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş zam yapıldığını... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T19:37+0300
2021-12-30T19:56+0300
benzin
ekonomi
zam
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
pompa
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benzinin lirete fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını bildirdi. EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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benzin, zam, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), pompa

Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam: Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak

19:37 30.12.2021 (güncellendi: 19:56 30.12.2021)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benzinin lirete fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını bildirdi.
EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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