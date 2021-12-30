https://tr.sputniknews.com/20211230/benzinin-litre-fiyatina-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olmak-uzere-68-kurus-zam-yapildi-1052269155.html

Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam: Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak

Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam: Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş zam yapıldığını... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T19:37+0300

2021-12-30T19:37+0300

2021-12-30T19:56+0300

benzin

ekonomi

zam

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

pompa

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benzinin lirete fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını bildirdi. EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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benzin, zam, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), pompa