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Bilim insanları, Omicron varyantını engelleyen antikorları tespit etti
Bilim insanları, Omicron varyantını engelleyen antikorları tespit etti
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını etkisiz hale getiren antikorlar tespit edildi. Bu antikorlar, virüs mutasyona uğradığında bile virüsün... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T12:51+0300
2021-12-30T12:52+0300
koronavirüs
bilim
tıp
araştırma
tedavi
makale
tespit
çalışma
nature dergisi
antikor
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Nature dergisinde yayınlanana bir araştırma, Omicron varyantı konusunda tıp dünyası açısından umut verici bir gelişmeyi ortaya koydu.Araştırmaya göre, yeni tespit edilen antikorlar Omicron varyantına karşı etkili olabiliyor. Bunların, potansiyel olarak sadece Omicron'a karşı değil, gelecekte ortaya çıkabilecek diğer varyantlara karşı da etkili olabileceği belirtiliyor.Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent olan David Veesler, "Bu bulgular bize, antikorlara odaklanarak virüsün sürekli evriminin üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu söylüyor" dedi.Omicron varyantı, virüsün insan hücrelerine girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı spike proteininde alışılmadık derecede yüksek sayı olarak görülen 37 mutasyona sahip. Bu durumun, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış kişileri enfekte etmesini ve daha önce enfekte olmuş kişileri yeniden enfekte etmesini kısmen açıkladığı düşünülmekte.Bu mutasyonların etkisini değerlendirmek için araştırmacılar, koronavirüslerin yaptığı gibi, yüzeyinde spike proteinler üretmek için psödovirüs adı verilen engelli, replikasyon yapmayan bir virüs tasarladı. Daha sonra, Omicron mutasyonlarına sahip spike proteinlere ve önceki varyantlardakine benzer psödovirüsler yaratıldı.Araştırmacılar, önce spike proteinin farklı versiyonlarının, virüsün hücreye tutunmak için kullandığı proteine ​​ne kadar iyi bağlanabildiğini görmek istedi. Bu protein, anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE2) reseptörü olarak adlandırılıyor.Daha sonra, Omicron varyantı spike proteininin, pandeminin en başında tespit edilen virüste bulunan spike proteinden 2.4 kat daha iyi bağlanabildiği ortaya çıktı.Veesler, "Bu çok büyük bir artış değil ancak 2002-2003'teki SARS salgınında, afiniteyi artıran spike proteinindeki mutasyonlar, daha yüksek bulaşıcılık ile ilişkilendirildi" dedi.'İnsanlar ve diğer memeliler arasında 'ping-pong' yapabilir'Araştırmacılar ayrıca, Omicron varyantındaki spike proteinin, ACE2 reseptörlerine verimli bir şekilde bağlanabildiğini ve Omicron'un insanlar ve diğer memeliler arasında 'ping-pong' yapabileceğini öne sürüyor.Araştırmacılar daha sonra virüsün daha önceki izolatlarına karşı antikorların Omicron varyantına karşı ne kadar iyi korunduğunu inceledi. Bu, daha önce virüsün önceki versiyonlarıyla enfekte olmuş, virüsün daha önceki varyantlarına karşı aşılanmış veya enfekte olmuş hastalardan alınan antikorlar kullanılarak yapıldı.Veesler: Bu, üçüncü dozun gerçekten çok yararlı olduğunu gösteriyorEkip, daha önceki varyantlarla enfekte olmuş insanlardan ve şu anda en çok kullanılan 6 aşıdan birini almış olanlardan gelen antikorların hepsinin enfeksiyonu engelleme kabiliyetinin azaldığını gördü.Enfekte olmuş, iyileşmiş ve daha sonra 3 doz aşı yaptırmış kişilerden alınan antikorlar da aktiviteyi azalttı, ancak azalma yaklaşık 5 kat daha azdı, bu da enfeksiyondan sonra aşılamanın faydalı olduğunu açıkça gösteriyor.Veesler, "Bu, üçüncü bir dozun Omicron'a karşı gerçekten çok yararlı olduğunu gösteriyor" Dedi.
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bilim, tıp, araştırma, tedavi, makale, tespit, çalışma, nature dergisi, antikor, kovid-19, varyant, omicron

Bilim insanları, Omicron varyantını engelleyen antikorları tespit etti

12:51 30.12.2021 (güncellendi: 12:52 30.12.2021)
© AAProf. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını etkisiz hale getiren antikorlar tespit edildi. Bu antikorlar, virüs mutasyona uğradığında bile virüsün yapısında değişmeden kalan alanları hedefleyebiliyor.
Nature dergisinde yayınlanana bir araştırma, Omicron varyantı konusunda tıp dünyası açısından umut verici bir gelişmeyi ortaya koydu.
Araştırmaya göre, yeni tespit edilen antikorlar Omicron varyantına karşı etkili olabiliyor. Bunların, potansiyel olarak sadece Omicron'a karşı değil, gelecekte ortaya çıkabilecek diğer varyantlara karşı da etkili olabileceği belirtiliyor.
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent olan David Veesler, "Bu bulgular bize, antikorlara odaklanarak virüsün sürekli evriminin üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu söylüyor" dedi.
Omicron varyantı, virüsün insan hücrelerine girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı spike proteininde alışılmadık derecede yüksek sayı olarak görülen 37 mutasyona sahip. Bu durumun, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış kişileri enfekte etmesini ve daha önce enfekte olmuş kişileri yeniden enfekte etmesini kısmen açıkladığı düşünülmekte.
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Bu mutasyonların etkisini değerlendirmek için araştırmacılar, koronavirüslerin yaptığı gibi, yüzeyinde spike proteinler üretmek için psödovirüs adı verilen engelli, replikasyon yapmayan bir virüs tasarladı. Daha sonra, Omicron mutasyonlarına sahip spike proteinlere ve önceki varyantlardakine benzer psödovirüsler yaratıldı.
Araştırmacılar, önce spike proteinin farklı versiyonlarının, virüsün hücreye tutunmak için kullandığı proteine ​​ne kadar iyi bağlanabildiğini görmek istedi. Bu protein, anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE2) reseptörü olarak adlandırılıyor.
Daha sonra, Omicron varyantı spike proteininin, pandeminin en başında tespit edilen virüste bulunan spike proteinden 2.4 kat daha iyi bağlanabildiği ortaya çıktı.
Veesler, "Bu çok büyük bir artış değil ancak 2002-2003'teki SARS salgınında, afiniteyi artıran spike proteinindeki mutasyonlar, daha yüksek bulaşıcılık ile ilişkilendirildi" dedi.

'İnsanlar ve diğer memeliler arasında 'ping-pong' yapabilir'

Araştırmacılar ayrıca, Omicron varyantındaki spike proteinin, ACE2 reseptörlerine verimli bir şekilde bağlanabildiğini ve Omicron'un insanlar ve diğer memeliler arasında 'ping-pong' yapabileceğini öne sürüyor.
Araştırmacılar daha sonra virüsün daha önceki izolatlarına karşı antikorların Omicron varyantına karşı ne kadar iyi korunduğunu inceledi. Bu, daha önce virüsün önceki versiyonlarıyla enfekte olmuş, virüsün daha önceki varyantlarına karşı aşılanmış veya enfekte olmuş hastalardan alınan antikorlar kullanılarak yapıldı.
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Veesler: Bu, üçüncü dozun gerçekten çok yararlı olduğunu gösteriyor

Ekip, daha önceki varyantlarla enfekte olmuş insanlardan ve şu anda en çok kullanılan 6 aşıdan birini almış olanlardan gelen antikorların hepsinin enfeksiyonu engelleme kabiliyetinin azaldığını gördü.
Enfekte olmuş, iyileşmiş ve daha sonra 3 doz aşı yaptırmış kişilerden alınan antikorlar da aktiviteyi azalttı, ancak azalma yaklaşık 5 kat daha azdı, bu da enfeksiyondan sonra aşılamanın faydalı olduğunu açıkça gösteriyor.
Veesler, "Bu, üçüncü bir dozun Omicron'a karşı gerçekten çok yararlı olduğunu gösteriyor" Dedi.
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