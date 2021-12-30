https://tr.sputniknews.com/20211230/bilsem-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi-1052267594.html

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T18:42+0300

2021-12-30T18:42+0300

2021-12-30T18:42+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

bilsem

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MEB'den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM'lere öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenlerince yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs 2022 arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.Klavuza "http://www.meb.gov.tr/2021-2022-bilsem-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/haber/24958/tr" adresinden ulaşılabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211230/kilicdaroglu-mulakkatta-elenen-ogretmen-adaylari-icin-milli-egitim-bakanligi-binasina-geldi-1052255428.html

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