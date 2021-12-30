Boşanma aşamasındaki eşinin aracını parçaladı

İstanbul'da yaşayan Gökhan S., iddialara göre, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartıştı. Telefondaki tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan Gökhan S., eşinin park halindeki aracına önce elindeki tabancanın kabzası ile zarar verdi. Aracın camlarına vuran adam, sonrasında yan aynaları da kırdı, tamponu sökmeye çalıştı. Öfkesi dinmeyen Gökhan S., ardından kendi aracına binerek eşinin arabasına çarptı.İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kısa sürede öfkeli eşi yakaladı. Eşi Damla S., Gökhan S.'den şikayetçi oldu.
İstanbul'da boşanma aşamasındaki karısı ile telefonda tartışan adam, eşinin arabasını parçaladı. Önce elindeki tabanca ile araca zarar veren kişi, sonrasında kendi arabasıyla eşinin aracına vurdu.
İstanbul'da yaşayan Gökhan S., iddialara göre, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartıştı.
Telefondaki tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan Gökhan S., eşinin park halindeki aracına önce elindeki tabancanın kabzası ile zarar verdi. Aracın camlarına vuran adam, sonrasında yan aynaları da kırdı, tamponu sökmeye çalıştı. Öfkesi dinmeyen Gökhan S., ardından kendi aracına binerek eşinin arabasına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kısa sürede öfkeli eşi yakaladı. Eşi Damla S., Gökhan S.'den şikayetçi oldu.