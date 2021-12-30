https://tr.sputniknews.com/20211230/bosanma-asamasindaki-esinin-aracini-parcaladi-1052265538.html

Boşanma aşamasındaki eşinin aracını parçaladı

Boşanma aşamasındaki eşinin aracını parçaladı

İstanbul'da boşanma aşamasındaki karısı ile telefonda tartışan adam, eşinin arabasını parçaladı. Önce elindeki tabanca ile araca zarar veren kişi, sonrasında... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T17:14+0300

2021-12-30T17:14+0300

2021-12-30T17:15+0300

türkiye

istanbul

evlilik

araç

boşanma

öfke

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İstanbul'da yaşayan Gökhan S., iddialara göre, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartıştı. Telefondaki tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan Gökhan S., eşinin park halindeki aracına önce elindeki tabancanın kabzası ile zarar verdi. Aracın camlarına vuran adam, sonrasında yan aynaları da kırdı, tamponu sökmeye çalıştı. Öfkesi dinmeyen Gökhan S., ardından kendi aracına binerek eşinin arabasına çarptı.İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kısa sürede öfkeli eşi yakaladı. Eşi Damla S., Gökhan S.'den şikayetçi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211119/tartistigi-esinin-otomobilini-tasla-parcaladi--1050956661.html

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istanbul, evlilik, araç, boşanma, öfke