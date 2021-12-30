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https://tr.sputniknews.com/20211230/brezilyadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-24e-cikti-1052245893.html
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 24'e çıktı
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 24'e çıktı
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, selden yaklaşık... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T05:39+0300
2021-12-30T05:39+0300
dünya
brezilya
yaralı
ölü
sel felaketi
bahia
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Brezilya'da Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 24'e, yaralananların sayısının da 434'e çıktığı bildirildi.Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 37 bin 324'e, tahliye edilenlerin 53 bin 934'e ve sellerden etkilenenlerin sayısının 629 bin 398'e yükseldiği belirtildi.Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 141 kentin etkilendiği ve acil durum ilan edilen kent sayısının 132'ye düştüğü açıklandı.Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/brezilyadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-20yi-asti--1052224821.html
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brezilya, yaralı, ölü, sel felaketi, bahia

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 24'e çıktı

05:39 30.12.2021
© REUTERS / Amanda PerobelliBrezilya - sel felaketi
Brezilya - sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Amanda Perobelli
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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, selden yaklaşık 630 bin kişinin etkilendiği açıklandı.
Brezilya'da Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 24'e, yaralananların sayısının da 434'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 37 bin 324'e, tahliye edilenlerin 53 bin 934'e ve sellerden etkilenenlerin sayısının 629 bin 398'e yükseldiği belirtildi.
Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 141 kentin etkilendiği ve acil durum ilan edilen kent sayısının 132'ye düştüğü açıklandı.
Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.
Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.
Brezilya- Sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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