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Bülent Arınç: Reisçi geçinip, aslında Tayyip Bey'e en çok zarar veren kişiler uzakta değil
23:31 30.12.2021 (güncellendi: 23:43 30.12.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan - Bülent Arınç
© AA
TBMM eski Başkanı Başkanı Bülent Arınç, "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey’e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil" dedi.
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Bursa’da yerel televizyon kanalı Line TV’de konuştu.
Gündeme dair soruları yanıtlayan Arınç, “Türkiye'de öyle bir troll sürüsü var ki, siz bugün hava çok güzel oldu deseniz bile bundan başka anlam çıkarıp bunun üzerinden bana ve bizimle parti arasını veya Tayyip Bey'in arasını açmaya çalışan ahlaksız insanlar var. Kadınıyla erkeğiyle…Sadece içinde bulunduğumuz durumu bir gözlemci olarak anlatmaya gayret ediyorum” dedi.
'Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e zarar veriyorlar'
AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı partisinden izole etmek isteyenler olduğuna vurgu yapan Arınç şunları söyledi:
"Şimdi bunun dışında yani Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil.
Onlara göre iyi yaptıklarını düşünüyorlar ama ben iyi olan şeyin kendileriyle istişare edildiği zaman doğruyu konuşan acı da olsa hakikati söyleyen, onun iyiliğini istediği için doğru olanı tavsiye eden insanlarda olduğunu düşünüyorum.
Ben böyle olmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Sonunda yüksek istişare kurulundan da ayrıldım. Kaldı ki orası da icrai bir organ değil. istişare organıydı. Fikirlerimizi söylüyorduk."
"Şimdi bunun dışında yani Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil.
Onlara göre iyi yaptıklarını düşünüyorlar ama ben iyi olan şeyin kendileriyle istişare edildiği zaman doğruyu konuşan acı da olsa hakikati söyleyen, onun iyiliğini istediği için doğru olanı tavsiye eden insanlarda olduğunu düşünüyorum.
Ben böyle olmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Sonunda yüksek istişare kurulundan da ayrıldım. Kaldı ki orası da icrai bir organ değil. istişare organıydı. Fikirlerimizi söylüyorduk."
TBMM eski Başkanı Başkanı Bülent Arınç: Reisçi geçinip de Tayyip Bey’e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil https://t.co/REZJdCJNUE pic.twitter.com/TqseMcFe0F— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 30, 2021
Cumhurbaşkanlığı seçim tartışması
Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine de değinen Arınç, şöyle devam etti:
"Şimdi bu elli artı bir, sadece bu sistemin bir parçasıdır. Eskiden böyle değildi. Parlamenter sistem vardı. En çok hangi parti oy alırsa, tek başına geliyorsa hükümeti o kurardı. Yoksa koalisyon kurarlardı. Eskiye ait bir örnek olarak söylüyorum. Türkiye üç partili, dört partili, dört artı bir dışardan destekli partiler gördü.
Ben siyasette eskiyim. Bunların hepsini bilirim. 1996'da Refah Yol, ondan önce Anayol hükümeti, çok kısa sürdü. Refah yol bir yıla yakın sürdü. ondan sonra rahmetli Mesut Yılmaz'lı hükümetler onlar bunlar filan, düşünün ki Ecevit'in ilk hükümeti dışardan destekli bir azınlık hükümetiydi."
"Şimdi bu elli artı bir, sadece bu sistemin bir parçasıdır. Eskiden böyle değildi. Parlamenter sistem vardı. En çok hangi parti oy alırsa, tek başına geliyorsa hükümeti o kurardı. Yoksa koalisyon kurarlardı. Eskiye ait bir örnek olarak söylüyorum. Türkiye üç partili, dört partili, dört artı bir dışardan destekli partiler gördü.
Ben siyasette eskiyim. Bunların hepsini bilirim. 1996'da Refah Yol, ondan önce Anayol hükümeti, çok kısa sürdü. Refah yol bir yıla yakın sürdü. ondan sonra rahmetli Mesut Yılmaz'lı hükümetler onlar bunlar filan, düşünün ki Ecevit'in ilk hükümeti dışardan destekli bir azınlık hükümetiydi."