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https://tr.sputniknews.com/20211230/cavusoglundan-ermenistanla-toplanti-aciklamasi-tarihi-belli-degil-ocak-ayinda-olmasi-bekleniyor-1052270194.html
Çavuşoğlu: Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısı
Çavuşoğlu: Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin, "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T20:16+0300
2021-12-30T20:25+0300
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Helin Aslan moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını cevaplandırıyor.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti.Özel temsilciler kendi aralarında konuşacaklar, toplantı tarihini belirleyecekler. Henüz tarih belli değil. Ocak ayı içerisinde olması planlanıyor.İkili ilişkileri normalleştirmek için çalışırken, 6'lı formatta da atılabilecek adımlar var. Bunlar aslında birbirini tamamlayıcı unsurlar.Gördüğümüz kadarıyla şu anki Ermenistan yönetimin yaşadığı en büyük zorluk, savaşın da kaybedilmesinin etkisiyle daha da radikalleşen bir grubun var olması. Özellikle Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada.
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mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısı

20:16 30.12.2021 (güncellendi: 20:25 30.12.2021)
© DHABakan Çavuşoğlu: SİHA'lara AB ve NATO üyesi ülkeler ilgi duyuyor
Bakan Çavuşoğlu: SİHA'lara AB ve NATO üyesi ülkeler ilgi duyuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin, "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Helin Aslan moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını cevaplandırıyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti.
Özel temsilciler kendi aralarında konuşacaklar, toplantı tarihini belirleyecekler. Henüz tarih belli değil. Ocak ayı içerisinde olması planlanıyor.
İkili ilişkileri normalleştirmek için çalışırken, 6'lı formatta da atılabilecek adımlar var. Bunlar aslında birbirini tamamlayıcı unsurlar.
Gördüğümüz kadarıyla şu anki Ermenistan yönetimin yaşadığı en büyük zorluk, savaşın da kaybedilmesinin etkisiyle daha da radikalleşen bir grubun var olması. Özellikle Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada.
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