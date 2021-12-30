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Çeşme'de oteller yılbaşı nedeniyle yüzde 100 doldu
Çeşme'de oteller yılbaşı nedeniyle yüzde 100 doldu
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'deki oteller, yılbaşı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T12:43+0300
2021-12-30T12:55+0300
çeşme
türkiye
yılbaşı
otel
doluluk oranı
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Hem sokaklarda hem de işletmelerde yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi:'Kapalı mekanlarda maske ve mesafe standartlarına uymamız lazım'Yılbaşı kutlamalarında dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizen Demir, "Kovid-19 ile maalesef hala karşı karşıyayız. Yeni varyantla birlikte yılbaşının felakete dönüşmemesini arzu ediyoruz. Kapalı alanlarda maske ve mesafe standartlarına uymamız lazım. Geçen yılbaşını kutlayamadık. 2019'a baktığımızda ise güzel bir yılbaşı geçirdik. Alaçatı sokakları 10 binleri ağırladı. Aynı atmosferi bu yılbaşında yaşamak istiyoruz. Beklentimiz ve arzumuz bu şekilde. Ne yazık ki Kovid-19 ile karşı karşıya olduğumuz için iç mekanlarda gerekli mesafe ve standartlara uyarak yılbaşını kutlamamız lazım. Daha çok açık alanlarda yeni yıla merhaba dememiz gerekir" diye konuştu.
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çeşme, yılbaşı, otel, doluluk oranı

Çeşme'de oteller yılbaşı nedeniyle yüzde 100 doldu

12:43 30.12.2021 (güncellendi: 12:55 30.12.2021)
© DHAÇeşme, yılbaşı, kalabalık
Çeşme, yılbaşı, kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
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İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'deki oteller, yılbaşı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Hem sokaklarda hem de işletmelerde yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi:
"Şu anda Çeşme'deki otellerimiz ve Alaçatı sokakları yılbaşı için tamamen hazırlandı. Işıklandırmalarından, süslemelerine kadar hazır bir şekilde restoran ve otellerimiz misafirlerini bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaçatı'da yılbaşı kutlamanın bir prestij olduğunu vurguluyoruz. Çok sayıda misafirin Alaçatı'ya geleceğini rezervasyonlardan görüyoruz. Alaçatı otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çeşme'de ise daha çok 5 yıldızlı otellerimiz mevcut. Açık olan otellerimizin neredeyse tümü yılbaşına hazır ve dolmuş durumda. Otellerimizin dışında restoran ve kafelerde de yılbaşı kutlamalarına hazırlık devam ediyor. Onlar da kendilerini yılbaşına hazırladılar ve rezervasyonları tamamladılar."

'Kapalı mekanlarda maske ve mesafe standartlarına uymamız lazım'

Yılbaşı kutlamalarında dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizen Demir, "Kovid-19 ile maalesef hala karşı karşıyayız. Yeni varyantla birlikte yılbaşının felakete dönüşmemesini arzu ediyoruz. Kapalı alanlarda maske ve mesafe standartlarına uymamız lazım. Geçen yılbaşını kutlayamadık. 2019'a baktığımızda ise güzel bir yılbaşı geçirdik. Alaçatı sokakları 10 binleri ağırladı. Aynı atmosferi bu yılbaşında yaşamak istiyoruz. Beklentimiz ve arzumuz bu şekilde. Ne yazık ki Kovid-19 ile karşı karşıya olduğumuz için iç mekanlarda gerekli mesafe ve standartlara uyarak yılbaşını kutlamamız lazım. Daha çok açık alanlarda yeni yıla merhaba dememiz gerekir" diye konuştu.
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