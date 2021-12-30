Çeşme'de oteller yılbaşı nedeniyle yüzde 100 doldu

"Şu anda Çeşme'deki otellerimiz ve Alaçatı sokakları yılbaşı için tamamen hazırlandı. Işıklandırmalarından, süslemelerine kadar hazır bir şekilde restoran ve otellerimiz misafirlerini bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaçatı'da yılbaşı kutlamanın bir prestij olduğunu vurguluyoruz. Çok sayıda misafirin Alaçatı'ya geleceğini rezervasyonlardan görüyoruz. Alaçatı otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çeşme'de ise daha çok 5 yıldızlı otellerimiz mevcut. Açık olan otellerimizin neredeyse tümü yılbaşına hazır ve dolmuş durumda. Otellerimizin dışında restoran ve kafelerde de yılbaşı kutlamalarına hazırlık devam ediyor. Onlar da kendilerini yılbaşına hazırladılar ve rezervasyonları tamamladılar."