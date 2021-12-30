https://tr.sputniknews.com/20211230/chp-istanbul-il-baskanligi-faizci-kazanacak-millet-odeyecek-1052271123.html

CHP İstanbul İl Başkanlığı: Faizci kazanacak, millet ödeyecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı: Faizci kazanacak, millet ödeyecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan afişte, "Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Simide vergi faizciye dolar garantili faiz” ifadeleri yer aldı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T20:44+0300

2021-12-30T20:44+0300

2021-12-30T20:44+0300

politika

istanbul

chp

faiz

pankart

canan kaftancıoğlu

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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına iktidarın döviz garantili mevduat düzenlemesine ilişkin dev afiş asıldı.Simit görselinin yer aldığı afişte, “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Simide vergi faizciye dolar garantili faiz” ifadeleri yer aldı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise afişin görüntüsünü paylaşarak, “Simide vergi faizciye dolar garantili faiz… Faizci kazanacak, millet ödeyecek!“ dedi.'Gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz'CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da asılan afişe ilişkin “Milletten aldığı vergiyi millete değil, dolar garantili faizle bir avuç insana verecekler. Milletin sırtından geçindikleri yetmedi, geleceğimizi de ipotek ettiler! 81 il örgütümüzle birlikte her yerde gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz!” dedi.

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istanbul, chp, faiz, pankart, canan kaftancıoğlu