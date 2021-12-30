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CHP İstanbul İl Başkanlığı: Faizci kazanacak, millet ödeyecek
CHP İstanbul İl Başkanlığı: Faizci kazanacak, millet ödeyecek
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan afişte, "Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Simide vergi faizciye dolar garantili faiz” ifadeleri yer aldı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T20:44+0300
2021-12-30T20:44+0300
politika
istanbul
chp
faiz
pankart
canan kaftancıoğlu
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına iktidarın döviz garantili mevduat düzenlemesine ilişkin dev afiş asıldı.Simit görselinin yer aldığı afişte, “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Simide vergi faizciye dolar garantili faiz” ifadeleri yer aldı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise afişin görüntüsünü paylaşarak, “Simide vergi faizciye dolar garantili faiz… Faizci kazanacak, millet ödeyecek!“ dedi.'Gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz'CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da asılan afişe ilişkin “Milletten aldığı vergiyi millete değil, dolar garantili faizle bir avuç insana verecekler. Milletin sırtından geçindikleri yetmedi, geleceğimizi de ipotek ettiler! 81 il örgütümüzle birlikte her yerde gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz!” dedi.
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istanbul, chp, faiz, pankart, canan kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanlığı: Faizci kazanacak, millet ödeyecek

20:44 30.12.2021
© CHPSimide vergi faizciye dolar garantili faiz
Simide vergi faizciye dolar garantili faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© CHP
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan afişte, "Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Simide vergi faizciye dolar garantili faiz” ifadeleri yer aldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına iktidarın döviz garantili mevduat düzenlemesine ilişkin dev afiş asıldı.
Simit görselinin yer aldığı afişte, “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Simide vergi faizciye dolar garantili faiz” ifadeleri yer aldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise afişin görüntüsünü paylaşarak, “Simide vergi faizciye dolar garantili faiz… Faizci kazanacak, millet ödeyecek!“ dedi.
'Gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz'
CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da asılan afişe ilişkin “Milletten aldığı vergiyi millete değil, dolar garantili faizle bir avuç insana verecekler. Milletin sırtından geçindikleri yetmedi, geleceğimizi de ipotek ettiler! 81 il örgütümüzle birlikte her yerde gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz!” dedi.
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