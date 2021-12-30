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CHP’li Ağbaba’dan 2021’de Emeğin Durumu raporu: Çalışanların payına açlık düştü
CHP’li Ağbaba’dan 2021’de Emeğin Durumu raporu: Çalışanların payına açlık düştü
2021’i değerlendiren bir rapor hazırlayan Veli Ağbaba, 'yıl henüz bitmeden sofralardan 198 ekmeğin kaybolduğunu, 2021’nin emeğin kara yılı olduğunu... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T14:54+0300
2021-12-30T14:55+0300
türkiye
ak parti
chp
tüik
enflasyon
işsizlik
yoksulluk
işçi
ekonomi
açlık
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 2021 yılında emeğin durumunu bir rapor ile değerlendirdi. Ağbaba, ‘’2021 yılı emekçiler için açlığın ve sefaletin yılı oldu. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında ezilen emekçiler, günlük zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için dahi banka kredilerine sarıldılar. 2022 yılı için açıklanan asgari ücret sofradaki yangını söndürmezken, işçiler özellikle işten çıkarma yasağının bitmesi ile birlikte toplu işten çıkarmalar ile baş başa kaldılar. 2021 yılı emeğin kara yılı olurken, çalışanların payına açlık, sefalet, borç ve iş cinayetlerinde ölüm düştü’’ dedi.'Emekçilere yoksulluk düştü'"Türkiye ekonomisinin 2021 yılında her ne kadar büyüdüğü iddia edilse de bu büyümeden emekçilerin gelirler geçmiş yıllara göre azalmaya devam etti" ifadelerinin yer aldığı raporda ayrıca şunlar da yer aldı:'Toplu işten çıkarmalar arttı'Haziran ayında işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi ile işsizlik ödeneği başvurularında artış olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Haziran ayından Kasım ayına kadar geçen sürede işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneğine başvuran sayısı 758 bin kişi artmış oldu. İŞKUR verilerine göre; Mart 2002 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 14 milyon 857 bin 214 kişi başvurmuşken, bu sayı Kasım ayında 15 milyon 615 bin 507 kişiye ulaştı. Haziran ayından Kasım ayına işsizlik ödeneğine başvuran işsizlerin sayısı 758 bin kişi arttı. TÜİK, açıkladığı işsizlik verilerinde her ne kadar düşüş olduğunu açıklasa da İŞKUR kayıtlarında artan işsizlik ödeneği başvuru sayısı gerçek işsizliğin çok daha yüksek olduğunu göstermektedir" denildi. 'Emekçiler krediye sarıldı'"Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki köpüğü bir günde kaldırdık demesine rağmen aylardır kur artışına müdahale edilmemesi emekçilerin daha fazla yoksullaşmasına ve daha borçlanmasına neden oldu" denilen raporda "Artan hayat pahalılığı karşısında emekçiler gündelik ihtiyaçlarını karşılayamazken çareyi ise kredilere ve kredi kartlarına borçlanmakta buldu. Çalışanların Ocak 2021’in ilk haftasında bankalara olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı toplam borcu 818 milyar TL iken aralık ayının son haftasında bu borç rekor kırarak 1 trilyon TL’yi aştı. Aradan geçen sürede çalışanların toplam borcu yaklaşık 200 milyar TL artmış oldu" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/chpli-agbaba-20-aralik-gecesi-fakire-fukaraya-kumpas-kurdular-1052116512.html
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ak parti, chp, tüik, enflasyon, işsizlik, yoksulluk, işçi, ekonomi, açlık

CHP’li Ağbaba’dan 2021’de Emeğin Durumu raporu: Çalışanların payına açlık düştü

14:54 30.12.2021 (güncellendi: 14:55 30.12.2021)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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2021’i değerlendiren bir rapor hazırlayan Veli Ağbaba, 'yıl henüz bitmeden sofralardan 198 ekmeğin kaybolduğunu, 2021’nin emeğin kara yılı olduğunu, çalışanların payına açlık, sefalet, borç ve ölüm düştüğünü' söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 2021 yılında emeğin durumunu bir rapor ile değerlendirdi.
Ağbaba, ‘’2021 yılı emekçiler için açlığın ve sefaletin yılı oldu. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında ezilen emekçiler, günlük zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için dahi banka kredilerine sarıldılar. 2022 yılı için açıklanan asgari ücret sofradaki yangını söndürmezken, işçiler özellikle işten çıkarma yasağının bitmesi ile birlikte toplu işten çıkarmalar ile baş başa kaldılar. 2021 yılı emeğin kara yılı olurken, çalışanların payına açlık, sefalet, borç ve iş cinayetlerinde ölüm düştü’’ dedi.

'Emekçilere yoksulluk düştü'

"Türkiye ekonomisinin 2021 yılında her ne kadar büyüdüğü iddia edilse de bu büyümeden emekçilerin gelirler geçmiş yıllara göre azalmaya devam etti" ifadelerinin yer aldığı raporda ayrıca şunlar da yer aldı:
"TÜİK 3. Çeyrek GSYH verilerine göre işverenlerin payı yüzde 54, 5 olurken, büyüme oranları içerisinde emeğin payı ise yüzde 29,8’e geriledi.2019 yılının 3.çeyreğinde emeğin payı %32,9 iken aradan geçen sürede emekçilerin GSYH içerisindeki payı %3,1 oranında azaldı. Emekçilerin payına 2021 yılında yoksulluk ve gelirlerinin azalması düştü."

'Toplu işten çıkarmalar arttı'

Haziran ayında işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi ile işsizlik ödeneği başvurularında artış olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Haziran ayından Kasım ayına kadar geçen sürede işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneğine başvuran sayısı 758 bin kişi artmış oldu. İŞKUR verilerine göre; Mart 2002 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 14 milyon 857 bin 214 kişi başvurmuşken, bu sayı Kasım ayında 15 milyon 615 bin 507 kişiye ulaştı. Haziran ayından Kasım ayına işsizlik ödeneğine başvuran işsizlerin sayısı 758 bin kişi arttı. TÜİK, açıkladığı işsizlik verilerinde her ne kadar düşüş olduğunu açıklasa da İŞKUR kayıtlarında artan işsizlik ödeneği başvuru sayısı gerçek işsizliğin çok daha yüksek olduğunu göstermektedir" denildi.

'Emekçiler krediye sarıldı'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki köpüğü bir günde kaldırdık demesine rağmen aylardır kur artışına müdahale edilmemesi emekçilerin daha fazla yoksullaşmasına ve daha borçlanmasına neden oldu" denilen raporda "Artan hayat pahalılığı karşısında emekçiler gündelik ihtiyaçlarını karşılayamazken çareyi ise kredilere ve kredi kartlarına borçlanmakta buldu. Çalışanların Ocak 2021’in ilk haftasında bankalara olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı toplam borcu 818 milyar TL iken aralık ayının son haftasında bu borç rekor kırarak 1 trilyon TL’yi aştı. Aradan geçen sürede çalışanların toplam borcu yaklaşık 200 milyar TL artmış oldu" denildi.
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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CHP'li Ağbaba: 20 Aralık gecesi fakire fukaraya kumpas kurdular
25 Aralık, 22:37
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