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Çin'de milli futbolculara dövme yasağı
Çin'de milli futbolculara dövme yasağı
Çin, milli takım düzeyindeki futbolcularına 'topluma iyi örnek oluşturmak' amacıyla dövme yasağı getirdi. Dövmesi olan milli futbolcuların da dövmelerini... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T16:10+0300
2021-12-30T16:15+0300
spor
çin
futbol
milli takım
dövme
takım
yasak
kural
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Ülkenin hükümete bağlı spordan sorumlu yönetim birimi, genç yaş kategorileri de dahil olmak üzere Çin Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların, 'topluma iyi örnek teşkil etmeleri' amacıyla yeni dövme yaptırmalarının yasaklandığını duyurdu.Yasağın sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği belirtilirken dövmesi olan milli futbolculara ise dövmelerini sildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.Milli oyuncuların, yasağa uymamaları durumunda Çin Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezalarına çarptırılabileceği kaydedildi.Öte yandan bazı özel durumlarda takımın kalanının rızasıyla dövmelerin antrenman ve müsabakalar sırasında kapatılmasının kabul edilebileceği belirtildi.Çin hükümeti, 2018'in ortalarından bu yana internet ortamı ve televizyon ekranlarında ünlü kişilerin dövmelerinin gösterilmemesi yönünde adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında milli takım oyuncusu Zhang Linpeng başta olmak üzere birçok profesyonel futbolcu, kollarını sararak veya uzun kollu formayla dövmelerini gizlemek zorunda kalıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210511/fanatik-adana-demirspor-taraftari-sampiyonluk-tweetinin-karekodunu-koluna-dovme-yaptirdi-1044477896.html
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çin, futbol, milli takım, dövme, takım, yasak, kural

Çin'de milli futbolculara dövme yasağı

16:10 30.12.2021 (güncellendi: 16:15 30.12.2021)
© REUTERS / SATISH KUMARÇin, milli takımda oynayan futbolcularına dövme yasağı getirdi
Çin, milli takımda oynayan futbolcularına dövme yasağı getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / SATISH KUMAR
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Çin, milli takım düzeyindeki futbolcularına 'topluma iyi örnek oluşturmak' amacıyla dövme yasağı getirdi. Dövmesi olan milli futbolcuların da dövmelerini silmeleri uyarısında bulunuldu.
Ülkenin hükümete bağlı spordan sorumlu yönetim birimi, genç yaş kategorileri de dahil olmak üzere Çin Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların, 'topluma iyi örnek teşkil etmeleri' amacıyla yeni dövme yaptırmalarının yasaklandığını duyurdu.
Yasağın sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği belirtilirken dövmesi olan milli futbolculara ise dövmelerini sildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.
Milli oyuncuların, yasağa uymamaları durumunda Çin Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezalarına çarptırılabileceği kaydedildi.
Öte yandan bazı özel durumlarda takımın kalanının rızasıyla dövmelerin antrenman ve müsabakalar sırasında kapatılmasının kabul edilebileceği belirtildi.
Çin hükümeti, 2018'in ortalarından bu yana internet ortamı ve televizyon ekranlarında ünlü kişilerin dövmelerinin gösterilmemesi yönünde adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında milli takım oyuncusu Zhang Linpeng başta olmak üzere birçok profesyonel futbolcu, kollarını sararak veya uzun kollu formayla dövmelerini gizlemek zorunda kalıyor.
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