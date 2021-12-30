Çin'den imalat sanayinde robot devrimi

ABD ile Çin arasındaki yüksek teknoloji rekabeti kızışırken, Çin'de Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı dahil bir dizi hükümet kurumu, robot devrimine öncülük etmeye yönelik ortak plan açıkladı. Akıllı imalat için yeni otomasyon planı, 2025'te iç imalat sanayinin yüzde 70'nin operasyonlarını dijital yürütmesini öngörüyor. Robot teknolojisiyle ilgili satışlarda yıllık minimum yüzde 20 büyüme hedefleyen plan, ülkenin 'robot yoğunluğunu' ikiye katlamak için sanayinin şampiyonlarıyla bir grup kurmayı da amaçlıyor. Uluslararası Robot Teknolojisi Federasyonu'nun 10 bin çalışan başına düşen birim sayısıyla ölçüm yapan raporuna göre robot yoğunluğunda 2015'te 25. sırada olan Çin, 2020'de 9. sıraya yükseldi. Geçen yılki yoğunluğu 10 bin çalışan başına 246 olan Çin, 2010'dan beri birinci sırada yer alan ve halihazırdaki yoğunluğu 932 olan Güney Kore'nin gerisinde kaldı. Yine de Çin'in yoğunluk düzeyi, 146 olan küresel ortalamanın epey üstüne çıktı ve ABD'nin 255'ine epey yaklaştı. ABD ile derinleşen bir teknoloji rekabetinin ortasındaki Çin'in ekonomisini yükseltmeye çalışan yeni plan, 'giderek daha karmaşık bir küresel ortam ve giderek yoğunlaşan rekabete' atıfta bulunuyor. Robot sanayiyle ilgili bir başka plan, Çin'in robot teknolojisi kabiliyetlerinin 2035'e dek dünyanın en iyileri arasında yer almasını öngörüyor. 2035'e gelindiğinde, robotların Çin'in ekonomik kalkınması, günlük yaşamı ve sosyal yönetişiminin önemli bir parçası olması bekleniyor.
Çin'in açıkladığı yeni 'robotlaşma' planı, 2025'te iç imalat sanayinin yüzde 70'nin operasyonlarını dijital yürütmesini öngörüyor.
ABD ile Çin arasındaki yüksek teknoloji rekabeti kızışırken, Çin'de Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı dahil bir dizi hükümet kurumu, robot devrimine öncülük etmeye yönelik ortak plan açıkladı.
Akıllı imalat için yeni otomasyon planı, 2025'te iç imalat sanayinin yüzde 70'nin operasyonlarını dijital yürütmesini öngörüyor.
Robot teknolojisiyle ilgili satışlarda yıllık minimum yüzde 20 büyüme hedefleyen plan, ülkenin 'robot yoğunluğunu' ikiye katlamak için sanayinin şampiyonlarıyla bir grup kurmayı da amaçlıyor.
Uluslararası Robot Teknolojisi Federasyonu'nun 10 bin çalışan başına düşen birim sayısıyla ölçüm yapan raporuna göre robot yoğunluğunda 2015'te 25. sırada olan Çin, 2020'de 9. sıraya yükseldi.
Geçen yılki yoğunluğu 10 bin çalışan başına 246 olan Çin, 2010'dan beri birinci sırada yer alan ve halihazırdaki yoğunluğu 932 olan Güney Kore'nin gerisinde kaldı. Yine de Çin'in yoğunluk düzeyi, 146 olan küresel ortalamanın epey üstüne çıktı ve ABD'nin 255'ine epey yaklaştı.
ABD ile derinleşen bir teknoloji rekabetinin ortasındaki Çin'in ekonomisini yükseltmeye çalışan yeni plan, 'giderek daha karmaşık bir küresel ortam ve giderek yoğunlaşan rekabete' atıfta bulunuyor.
Robot sanayiyle ilgili bir başka plan, Çin'in robot teknolojisi kabiliyetlerinin 2035'e dek dünyanın en iyileri arasında yer almasını öngörüyor. 2035'e gelindiğinde, robotların Çin'in ekonomik kalkınması, günlük yaşamı ve sosyal yönetişiminin önemli bir parçası olması bekleniyor.