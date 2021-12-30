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Citroën'in Mısır'daki reklamı, 'tacize teşvik ettiği' eleştirilerinin ardından yayından kaldırıldı
18:25 30.12.2021 (güncellendi: 18:45 30.12.2021)
© Twitter Citroën'in Mısır'daki reklamı
Mısır'daki Citroën otomobil şirketi, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından 'uygunsuz' bulunan ve tacize teşvik ettiği belirtilen reklamı yayından kaldırıp, özür diledi.
Fransız otomotiv devi Citroën’ün çektirdiği ve Arap dünyasının pop müzik yıldızı 60 yaşındaki Amr Diyab’ın oynadığı reklam, tacizi teşvik ettiği gerekçesiyle tepkilere yol açtı.
شركة "سيتروين" للسيارات سحبته وتقدمت باعتذار..— AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 30, 2021
ما الذي جاء في إعلان عمرو دياب ليعتبره كثيرون مسيئاً ومحرضاً على التحرش؟ pic.twitter.com/8wh2r8CMOT
Arabanın kamera özelliğine dikkat çekilmeye çalışılan reklamda, sanatçı Diyab'ın arabayı sürerken, aracın kamerasını kullanarak karşıdan karşıya geçen bir kadının 'gizlice' fotoğrafını çektiği görülüyor.
ده اعلان عمرو دياب للعربية سيتروين C4 الجديدة— Ahmed Magdi Tawfeek (@87magdi) December 27, 2021
الاوبشن ف العربية هايل .. فكرة الاعلان و التطبيق تليق بمجتمع مريض و مخرج اعلانات من قعر هذا المجتمع
pic.twitter.com/IonoYLdqfe
Ancak bu davranışın tacize teşvik ettiği gerekçesiyle, reklam tepkilerle karşılaştı. Bunun üzerine şirket, reklamı tüm sosyal medya platformlarından kaldırdı ve bir özür açıklaması yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm toplumların duygularını önemser ve tacizin hiçbir biçimine müsamaha göstermez. Mısır'da Citroën’ün yeni TV reklamında yer alan bir sahnenin olumsuz etkisini anlayışla karşılıyoruz."
Açıklamada bazıları tarafından ‘uygunsuz’ olarak nitelendiren sahnenin aslında sürücünün güvenliğini artmanın yanı sıra ‘eşsiz anları kaydetmek için tasarlanmış 'Connected Cam' özelliğine vurgu yapıldığı belirtildi.