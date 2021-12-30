https://tr.sputniknews.com/20211230/citronin-misirdaki-reklami-tacize-tesvik-ettigi-elestirilerinin-ardindan-yayindan-kaldirildi-1052267223.html

Citroën'in Mısır'daki reklamı, 'tacize teşvik ettiği' eleştirilerinin ardından yayından kaldırıldı

Citroën'in Mısır'daki reklamı, 'tacize teşvik ettiği' eleştirilerinin ardından yayından kaldırıldı

Mısır'daki Citroën otomobil şirketi, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından 'uygunsuz' bulunan ve tacize teşvik ettiği belirtilen reklamı yayından... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T18:25+0300

2021-12-30T18:25+0300

2021-12-30T18:45+0300

dünya

fransa

mısır

amr diyab

taciz

kadına yönelik taciz

teşvik

citroën

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Fransız otomotiv devi Citroën’ün çektirdiği ve Arap dünyasının pop müzik yıldızı 60 yaşındaki Amr Diyab’ın oynadığı reklam, tacizi teşvik ettiği gerekçesiyle tepkilere yol açtı.Arabanın kamera özelliğine dikkat çekilmeye çalışılan reklamda, sanatçı Diyab'ın arabayı sürerken, aracın kamerasını kullanarak karşıdan karşıya geçen bir kadının 'gizlice' fotoğrafını çektiği görülüyor.Ancak bu davranışın tacize teşvik ettiği gerekçesiyle, reklam tepkilerle karşılaştı. Bunun üzerine şirket, reklamı tüm sosyal medya platformlarından kaldırdı ve bir özür açıklaması yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada bazıları tarafından ‘uygunsuz’ olarak nitelendiren sahnenin aslında sürücünün güvenliğini artmanın yanı sıra ‘eşsiz anları kaydetmek için tasarlanmış 'Connected Cam' özelliğine vurgu yapıldığı belirtildi.

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fransa, mısır, amr diyab, taciz, kadına yönelik taciz, teşvik, citroën