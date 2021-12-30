https://tr.sputniknews.com/20211230/cocuk-istismarcisi-epsteinin-ortagi-ghislaine-maxwell-daha-az-ceza-almak-icin-konusacak-mi--1052252708.html

Çocuk istismarcısı Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell, daha az ceza almak için konuşacak mı?

Çocuk istismarcısı Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell, daha az ceza almak için konuşacak mı?

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olmakla yargılandığı davada suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, duruşma... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T11:59+0300

2021-12-30T11:59+0300

2021-12-30T12:23+0300

dünya

bill clinton

donald trump

jeffrey epstein

ghislaine maxwell

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ABD'nin New York eyaletinde çarşamba günü görülen duruşmada, seks ticareti ağı oluşturmak ve Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olmakla yargılanan İngiliz sosyetesi mensubu Ghislaine Maxwell, 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulundu. Söz konusu suçlara verilen cezanın en az 65 yıl hapis cezası olması, 60 yaşındaki Maxwell'in hayatının geri kalanını hapishanede geçirebileceği anlamına geliyor. Bu durum, 'daha az ceza almak için suç ortaklarına dair konuşacak mı?' sorusunu da beraberinde getirdi.Epstein ve Maxwell'in yargı süreçlerinde ikilinin yakın arkadaş olduğu İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump gibi isimler de dava dosyasına sunulan belgelerde anılmıştı.Epstein cezaevindeyken Ağustos 2019'da intihar etmiş, ölümü çok sayıda spekülasyonlara neden olmuştu.Epstein ve Maxwell tarafından kurulan sex ticareti ağında henüz çocuk yaştayken mağdur edildiklerini belirten kadınlar, pedofili ağındaki diğer kişilerin de hesap vermesi çağrısında bulunuyordu.'Medyaya konuşmak istediğini söylerken duyuldu'Suçlu bulunmasının ardından 60 yıldan fazla hapis cezası alması öngörülen Maxwell'in daha az ceza almak için diğer isimleri ifşa edip etmeyeceği merak edilen sorular arasında.Sanık aile avukatı Leah Saffian'ın daha önceki duruşmalarda mahkeme salonunda Maxwell ailesiyle birlikte oturmasına rağmen, Maxwell'i tanıştırmak için ABD'li haber kanalı ABD News'in yapımcılarından James Hill ile görüntülenmesi bu merakı alevlendirdi.Miami Herald'ın konuya dair haberine göre, Maxwell kendisini ABD News yapımcısı James Hill'e tanıştırdıktan sonra, 'medyaya konuşmak istediğini' söylerken duyuldu.İngiltere Prensi'nin başı dertteMaxwell, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prensi Andrew ile yakın olarak biliniyordu. Epstein ve Maxwell'in 'seks kölesi' olarak kullanıldığı belirtilen Virginia Roberts-Giuffre ile cinsel ilişki yaşadığı iddialarını reddeden İngiltere Prensi'nin başı şu sıralar Maxwell davasıyla dertte. Zira çarşamba günü New York'taki yargıçlar, Prens Andrew'u cinsel tacizle suçlayan davayla doğrudan ilgili olan, Epstein ve Roberts-Giuffre arasındaki 2009 tarihli anlaşmanın önümüzdeki hafta başlarında kamuoyuna açıklanmasına karar verdi. Epstein, Clinton'ı 17 kez Beyaz Saray'da ziyaret etmiştiEpstein ve Maxwell'in bir diğer yakın arkadaşı, Bill Clinton'dı. Maxwell Clinton'ın kızı Chealsea'nin düğününe katılırken, Epstein eski ABD Başkanı'nın görevdeki ilk birkaç yılında Beyaz Saray'ı en az 17 kez ziyaret etti. Bunun yanı sıra Executive Mansion'da yaptığı ziyaretlerden ilki, Clinton'ın Ocak 1993'te göreve başlamasından sadece bir ay sonra gerçekleşti.Clinton New York dergisine 2002'de verdiği bir demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:Clinton ve Epstein o kadar yakındı ki, çocuk istismarcısı milyarder 2019'da cezaevinde kendini astığında, Epstein'ın 'kara defterinde' Clinton'a ait e-posta adresleri ve 21 farklı telefon numarası bulundu. Clinton ise, yakın arkadaşı Epstein'ın gerçekleştirdiği "korkunç suçlar hakkında" bir şey bilmediğini söyledi.Trump Epstein hakkında 'Harika adam' demiştiMaxwell'in yargılandığı davaya sunulan son belgeler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da Maxwell-Epstein ikilisinin yakın çevresine dahil olduğunu kanıtladı. Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez Epstein'a ait 'Lolita Ekspres' diye anılan özel Boeing 727 uçağında seyahat etti. Seferlerin Trump ve Epstein'ın evlerinin bulunduğu Palm Beach'ten Newark'a gerçekleştirildiği anlaşıldı.Uçağın pilotu Larry Visoki geçen ayki duruşmada verdiği ifadede, Trump'ı uçuşlardan bazılarında yolcu olarak gördüğünü belirtmiş ve "Başkan Trump'ı kesinlikle hatırlıyorum" demişti. Pilot Visoki'nin yolcular arasında olduğunu söylediği kişiler arasında Bill Clinton, Kevin Spacey ve Prens Andrew de var.Trump 2002 yılında New York Magazine'e verdiği bir röportajda, Epstein ile yakın bir arkadaşlığa sahip olduğunu belirterek, "Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Harika bir adam. Onunla birlikte olmak çok eğlenceli. Hatta onun da benim kadar güzel kadınlardan hoşlandığı ve çoğunun daha genç tarafta olduğu söyleniyor. Hiç şüphe yok ki Jeffrey sosyal hayatından keyif alıyor" ifadelerini kullanmıştı.Epstein çocuk istismarı ve cinsel taciz nedeniyle hüküm giydikten sonra 2019'da hapishanede intihar ettiğinde Trump, ABD Başkanı olarak görev yapıyordu. İntihardan sonra Trump, Epstein'ın aslında cinayete kurban gittiği yönündeki komplo teorilerini desteklemiş ve Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

https://tr.sputniknews.com/20211230/ghislaine-maxwell-abddeki-seks-ticareti-davasinda-suclu-bulundu-1052244580.html

https://tr.sputniknews.com/20190828/epsteinin-kucuk-kizlarla-seks-ticareti-agini-ifsa-eden-kadindan-prens-andrewa-cagri-sucunu-itiraf-1040024457.html

https://tr.sputniknews.com/20190815/hucresinde-olu-bulunan-abdli-milyarder-epsteinin-evinde-kadin-elbiseli-bill-clinton-tablosu-bulundu-1039926387.html

https://tr.sputniknews.com/20200805/epsteinin-fetisleri-mahkeme-kayitlarinda-1042598204.html

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bill clinton, donald trump, jeffrey epstein, ghislaine maxwell