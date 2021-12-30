https://tr.sputniknews.com/20211230/cubbeli-ahmetten-nasaya-uzayli-cevabi-1052247665.html
Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya 'uzaylı' cevabı
Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya 'uzaylı' cevabı
NASA, ilahiyatçılarla işbirliği yapacağı haberlerinin ardından kamuoyunda Cübbleli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den açıklama geldi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T08:40+0300
2021-12-30T08:40+0300
2021-12-30T08:40+0300
türkiye
nasa
uzay
cübbeli ahmet hoca
araştırma
ilahiyat
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NASA’nın çalışmalarına Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de destek verdi. Cübbeli Ahmet, yaptığı açıklamada “Uzay ilimleri ile ilgili araştırma yapmak İslam’da makbul sayılan, hatta bir ayette emredilen bir konudur. Nitekim Yunus Suresi’nde ‘Söyle insanlara, bakın göklerde, yerlerde neler var’ der. Şimdi yerlerde neler olduğu, birçok ayette geçiyor. ‘Yer yüzünü gezin, dolaşın, bakın, tefekkür edin, düşünün’ ayetleri var. Bu tamam, yerle ilgili çok ayet var. Ama gökle ilgili Yunus Suresi 101’inci ayette özellikle, göklerde ne var bakın, der. Nasıl bakılabilir? Tabii ki aletlerle, cihazlarla…Ayeti kelimelerin nâzır olduğu dönemlerde bu aletlerin hiçbirinin bulunmadığı bilinmektedir. Çünkü Kuran-ı Kerim kıyamete kadar bâki olduğundan ve kıyamete kadar gelecek Müslümanlara yön verdiğinden, tabii ki bu zamanlarda bu araştırmalar başlamıştır" dedi. Hürriyet'in haberine göre, Osmanlı'da da uzay konusunun önemli olduğunu belirten Ünlü, "Evvelce teleskoplar, mikroskoplar vasıtasıyla yüzlerce sene evvel araştırmalar yapılmış, gezegenler takip edilmiştir. Osmanlı da buna çok kıymet verdi. Dolasıyla bunlar hep ayeti kelimeye dayanmaktadır" diye konuştu. NASA, 2014'te dini çalışmalar yapan New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ne (CTI) 1 milyon dolar fon sağlamış ve bu kapsamda işe ilahiyatçılar alınmıştı.
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nasa, uzay, cübbeli ahmet hoca, araştırma, ilahiyat
Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya 'uzaylı' cevabı
NASA, ilahiyatçılarla işbirliği yapacağı haberlerinin ardından kamuoyunda Cübbleli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den açıklama geldi.
NASA’nın çalışmalarına Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de destek verdi.
Cübbeli Ahmet, yaptığı açıklamada “Uzay ilimleri ile ilgili araştırma yapmak İslam’da makbul sayılan, hatta bir ayette emredilen bir konudur. Nitekim Yunus Suresi’nde ‘Söyle insanlara, bakın göklerde, yerlerde neler var’ der. Şimdi yerlerde neler olduğu, birçok ayette geçiyor. ‘Yer yüzünü gezin, dolaşın, bakın, tefekkür edin, düşünün’ ayetleri var. Bu tamam, yerle ilgili çok ayet var. Ama gökle ilgili Yunus Suresi 101’inci ayette özellikle, göklerde ne var bakın, der. Nasıl bakılabilir? Tabii ki aletlerle, cihazlarla…Ayeti kelimelerin nâzır olduğu dönemlerde bu aletlerin hiçbirinin bulunmadığı bilinmektedir. Çünkü Kuran-ı Kerim kıyamete kadar bâki olduğundan ve kıyamete kadar gelecek Müslümanlara yön verdiğinden, tabii ki bu zamanlarda bu araştırmalar başlamıştır" dedi.
Hürriyet'in haberine göre
, Osmanlı'da da uzay konusunun önemli olduğunu belirten Ünlü, "Evvelce teleskoplar, mikroskoplar vasıtasıyla yüzlerce sene evvel araştırmalar yapılmış, gezegenler takip edilmiştir. Osmanlı da buna çok kıymet verdi. Dolasıyla bunlar hep ayeti kelimeye dayanmaktadır" diye konuştu.
NASA, 2014'te dini çalışmalar yapan New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ne (CTI) 1 milyon dolar fon sağlamış ve bu kapsamda işe ilahiyatçılar alınmıştı.