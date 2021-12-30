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https://tr.sputniknews.com/20211230/cumhurbaskani-erdogan-bakan-bilgin-ve-turk-is-heyetini-kabul-etti-1052265946.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T17:27+0300
2021-12-30T17:27+0300
2021-12-30T17:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türk-iş
heyet
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
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recep tayyip erdoğan, türk-iş, heyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
17:27 30.12.2021 (güncellendi: 17:28 30.12.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.