https://tr.sputniknews.com/20211230/cumhurbaskani-erdogan-bakan-bilgin-ve-turk-is-heyetini-kabul-etti-1052265946.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T17:27+0300

2021-12-30T17:27+0300

2021-12-30T17:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türk-iş

heyet

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

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recep tayyip erdoğan, türk-iş, heyet