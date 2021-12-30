https://tr.sputniknews.com/20211230/czn-burak-instagramda-rekor-kirdi-1052261514.html

CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı

CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı

CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir'in Instagram progili 2021 yılında 275 milyon beğeni alarak Türkiye'de birinci dünyada ise ilk 10 profil arasına... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

czn burak

instagram

rekor

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Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok şubesi bulunan CZN Burak'ın profili Instagram'da rekor kırdı.CZN Burak, 2021 yılında Instagram'da 275 milyon beğeni alarak, Türkiye'de birinci dünyada ise ilk 10 profil arasına girdi.Hayranlarına teşekkür eden Özdemir, "CZN farkıyla sizlerin destekleri ile 275 Milyon beğeni ile 2021 yılında Instagram'ın Türkiye’de en çok beğeni (like) alan, Dünyada ise ilk 10 profil arasındayız. Teşekkür ederiz" diye yazarak, kalp emojisi koydu

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czn burak, instagram, rekor