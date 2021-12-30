Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211230/czn-burak-instagramda-rekor-kirdi-1052261514.html
CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir'in Instagram progili 2021 yılında 275 milyon beğeni alarak Türkiye'de birinci dünyada ise ilk 10 profil arasına... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T15:49+0300
2021-12-30T15:49+0300
yaşam
czn burak
instagram
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104139/46/1041394633_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_fd5d2c0a604b6f9f6c2e1ec514855d44.jpg
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok şubesi bulunan CZN Burak'ın profili Instagram'da rekor kırdı.CZN Burak, 2021 yılında Instagram'da 275 milyon beğeni alarak, Türkiye'de birinci dünyada ise ilk 10 profil arasına girdi.Hayranlarına teşekkür eden Özdemir, "CZN farkıyla sizlerin destekleri ile 275 Milyon beğeni ile 2021 yılında Instagram'ın Türkiye’de en çok beğeni (like) alan, Dünyada ise ilk 10 profil arasındayız. Teşekkür ederiz" diye yazarak, kalp emojisi koydu
https://tr.sputniknews.com/20210913/czn-burak-cristiano-ronaldonun-kendisine-teklifini-acikladi-1048859185.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104139/46/1041394633_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_d71af54ea40c89952c04a61f51cb75cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
czn burak, instagram, rekor

CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı

15:49 30.12.2021
© DHACZN Burak
CZN Burak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
Abone ol
CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir'in Instagram progili 2021 yılında 275 milyon beğeni alarak Türkiye'de birinci dünyada ise ilk 10 profil arasına girdi.
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok şubesi bulunan CZN Burak'ın profili Instagram'da rekor kırdı.
CZN Burak, 2021 yılında Instagram'da 275 milyon beğeni alarak, Türkiye'de birinci dünyada ise ilk 10 profil arasına girdi.
Hayranlarına teşekkür eden Özdemir, "CZN farkıyla sizlerin destekleri ile 275 Milyon beğeni ile 2021 yılında Instagram'ın Türkiye’de en çok beğeni (like) alan, Dünyada ise ilk 10 profil arasındayız. Teşekkür ederiz" diye yazarak, kalp emojisi koydu
CZN Burak ve Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
YAŞAM
CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı
13 Eylül, 13:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
15:51Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
15:49CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
15:48CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İBB Başkanı'nı görevden alacak olanlar akıllarını peynir ekmekle yemiş
15:41Rus uzman: Putin'in Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri bu yılki ilişkilerin de sembolü
15:31DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı
15:29Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkesini terk ettiği günü anlattı
15:29Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
15:28Taksinin çarptığı araç kaldırıma savruldu: Yayalar ezilmekten son anda kurtuldu
15:19Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi
15:07ABD ordusunun eski çevirmeni: Saddam Hüseyin uyutucu gazla yakalandı
15:07Guinness'e girmişti: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti
15:03İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam
14:54CHP’li Ağbaba’dan 2021’de Emeğin Durumu raporu: Çalışanların payına açlık düştü
14:53TMMOB Diyarbakır: Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor
14:51Patipark: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor
14:50Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi
14:47Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı
14:47Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı
14:43Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi